Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге
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Торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» состоялась на территории предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Подлодка оснащена модернизированной системой управления корабельными техническими средствами, системой электродвижения и навигационным комплексом.
Россия продолжает замещать дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) советской постройки проекта 877 на более современные, проектов 636.3 и 677. Субмарины данного проекта строятся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи».
«Адмиралтейские верфи» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Петербурга, специализирующееся на неатомном судостроении. На нем выполняется строительство подводных лодок и ледоколов.
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23.12.2217:50:21