В Северной Осетии открыто движение по новому тоннелю

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В Мамисонском ущелье после реконструкции открыли тоннель, который ведет к будущему туристическому комплексу. Работы длились два года. Стоимость работ составила 1,1 млрд. рублей.

Реконструкция тоннеля длилась два года. Его протяженность почти полкилометра, высота — 4,5 метра. Тоннель открывает короткую дорогу к туристическому комплексу «Мамисон».

Тоннель был создан как технологический в 1980 году в ходе строительства Зарамагской ГЭС. Специалисты провели большую работу, чтобы довести его до параметров транспортного тоннеля общего пользования. Теперь это современное сооружение с выразительными порталами, освещением и оборудованием для безопасной и бесперебойной работы. В ходе реконструкции смонтировали систему вентиляции, дымоудаления и водоотведения с проезжей части. Проложили противопожарный водопровод, установили камеры видеонаблюдения. Также укрепили участки дороги на подъездах к тоннелю. Специалисты говорят — проект сложный.

Магомед Кихасуров, учредитель подрядной организации: «Геология не изучена была. Вода шла со всех щелей. Все это мы устранили. Сейчас тоннель по всем техническим показателям нормальный, современный тоннель».

Янез Шкорьянц уже много лет разрабатывает концепции развития туристских территорий и мастер-планы горнолыжных курортов. Он уверен, что богатый потенциал Мамисонского ущелья позволит привлечь местного и зарубежного туриста. Для гендиректора подрядной организации важно не просто построить всесезонный курорт, но и органично вписать современные сооружения в уникальную осетинскую природу.

Янез Шкорьянц, генеральный директор исследовательского бюро в сфере туризма: «Нас пригласили для создания архитектурных решений и проектной документации по трем гостиницам. Две четырехзвездночные гостиницы, 360 койко-мест, одна гостиница на 500 койко-мест три звезды и ресторан».

Реконструкция тоннеля — это только первый этап благоустройства пути к «Мамисону». Впереди у дорожников еще много работы.

В 2023 году будут реконструировать 3,8 км от «Транскама» до участка дороги к «Мамисону» и 14-километровый участок от моста и до самого корпуса до самого туристического комплекса.

Уже в 2024 году по обновленным дорогам и реконструированному тоннелю на курорт приедут первые туристы. Их ждут не только горнолыжные трассы, но и знакомство с богатой историей и удивительной природой Северной Осетии.