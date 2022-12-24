Новый цех по переработке рыбы открыт в подмосковном Клину

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Реконструированный цех по переработке морепродуктов получил разрешение на ввод в эксплуатацию в Клину. Здание находится на территории предприятия Norebo. Реализация проекта предоставила жителям округа дополнительно 150 рабочих мест.

Размер инвестиционного пакета в обновление здания площадью 10,1 тысячи квадратных метров составил 30 миллионов рублей. В ходе работ были налажены 3 производственные линии: подготовка продукции к фасовке, упаковка в трехшовный пакет, а также фасовка и упаковка в вакуумный пакет. Кроме того, в цехе установили современное холодильное оборудование, которое позволяет сохранить свежесть сырья и готовой продукции.

Компания «Норебо» является одним из крупнейших поставщиком в рыбной отрасли на мировом рынке. Предприятие занимается поставками широкого ассортимента рыбы и морепродуктов, а также предоставляет логистические услуги по хранению и доставке продукции по всему миру.