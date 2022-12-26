В Волгоградской области модернизирована крупная нефтеперерабатывающая установка

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На ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» завершен масштабный инвестпроект стоимостью 10,3 млрд рублей. Реконструкция технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью 3,5 млн тонн сырья в год позволит увеличить производительность на 10%, сократить энергозатраты, снизить нагрузку на окружающую среду.

В ходе работ было демонтировано 7,9 тыс. кв. м зданий, сооружений, бетонного покрытия, фундаментов. Установлены новые насосы, теплообменники, печи — 174 единицы основного оборудования, при этом 70% технологических объектов произведены в России. Общая площадь застройки составила 34 тыс. кв. м. Модернизированная установка полностью соответствует нормам технологической и экологической безопасности.

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в ЮФО. Предприятие вносит значительный вклад в экономику Волгоградской области.