В Уфе открыли новый цех предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА»

© pharmprom.ru

Инновационный производственный комплекс стоимостью 1,6 млрд рублей будет выпускать препарат «Фактор свертывания крови VIII». Мощность линии — 5,9 млн упаковок в год.

Гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий МНН — фактор свёртывания крови VIII (торговое наименование «Эйтоплазм»), необходим для лечения гемофилии — редкого, орфанного заболевания, связанного с нарушением процесса свёртываемости крови. Это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включённого в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Данный препарат планируется ввести в гражданский оборот в I квартале 2023 года. Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нём системы здравоохранения Российской Федерации.