Начались летные испытания ПД-8
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8, предназначенной для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200.
Двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова ОАК. Регистрируются основные эксплуатационные данные — частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.
Фото: Марина Лысцева
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