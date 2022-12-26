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Авиация

Начались летные испытания ПД-8

 © www.uacrussia.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8, предназначенной для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200.

Двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова ОАК. Регистрируются основные эксплуатационные данные — частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.

Фото: Марина Лысцева
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/

ПД-8 , SSJ-NEW, Бе-200, ОДК , Ростех, ЛИИ имени Громова
  • Nelton Nelton
    26.12.2214:41:34

    >>Двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ,

    Хм, а вот что интересно, если какая нить страна захочет обзавестись своей летающей лабораторией, какой нить Боинг-747 возможно под это переделать без согласия Боинга?

    Вот тем же китайцам, если они надумают свой двигатель делать, как его испытывать?

    #1257367
    • Е.Юрий Е.Юрий
      26.12.2215:22:11

      Дамаю они забьют, да и скорее всего самолёт будет в полной собственности, выведенный из общегражданской эксплуатации. Китайцы любят плевать на какие либо претензии.

      Отредактировано: Е.Юрий~15:22 26.12.22
      #1257369
  • Нет аватара Захарка
    26.12.2215:36:40

    Ура! Вот и ПД-8, наконец-то, поднят в небо!

    #1257376
  • Нет аватара molyr
    26.12.2216:50:17

    молодцы, быстро идут

    #1257388
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