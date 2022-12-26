«Феско» запустила интермодальный сервис из Китая, Кореи и Японии в Москву через порт Находка

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Транспортная группа «Феско» («FESCO», «Группа») в рамках расширения сети собственных маршрутов организовала новый интермодальный сервис из Китая, Республики Корея и Японии в Москву через порт Находка.

Сервис включает в себя доставку грузов регулярными морскими линиями Группы в «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) из корейских портов Пусан и Инчхон, а также из китайских портов Шанхай, Нинбо, Циндао и Ксинганг с трансшипментом в Пусане. Помимо этого, сервис охватывает японские порты Хаката, Кобе, Нагоя, Тояма, Симидзу, Йокогама. Регулярность судозаходов — два раза в месяц. Основу грузопотока сервиса формируют товары народного потребления, электроника, строительные и прочие грузы. После обработки в порту грузы следуют в Москву железнодорожным транспортом.

Первый поезд в рамках нового сервиса отправился из Находки 18 декабря. 49 сорокафутовых контейнеров с импортными товарами различной номенклатуры, прибывшие на судне «ФЕСКО Янина» в НМPП, были загружены в полувагоны и отправились с припортовой станции Рыбники на станцию Формачёво в Челябинской области. Там контейнеры будут перегружены на фитинговые платформы и проследуют до станции Силикатная в Москве в рамках единого сквозного сервиса. Планируемая дата прибытия поезда — 1-2 января.