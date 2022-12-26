«Силовые машины» завершили сборку головного образца турбины большой мощности ГТЭ-170

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Компания «Силовые машины» завершила сборку головного образца российской газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Турбина успешно прошла программу контрольных операций на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Проект возобновления производства газовых турбин в России реализуется АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга РФ. Общий объем инвестиций в проект превышает 15 млрд руб., из которых 4,8 млрд руб. субсидируется государством. Успешное решение задачи обеспечит технологическую независимость Российской Федерации за счет полного освоения производства данного типа оборудования в стране, включая компоненты горячего тракта и системы управления на отечественной элементной базе, исключит зависимость от импортного сервисного обслуживания.

«Изготовление головного образца ГТЭ-170 — важнейшее событие, которое показывает, что мы принципиально решили самые сложные вопросы, связанные с организацией серийного производства — созданием команды специалистов с уникальными компетенциями, формированием инженерно-технической и производственной базы проекта, тонкой настройкой всех сопутствующих процессов.

Мощная турбина, собранная и испытанная на нашем стенде, — живое свидетельство того, что мы находимся на верном пути и заявленная цель будет достигнута: у России будут свои газовые турбины, будет своя технология с полной локализацией» — подчеркнул генеральный директор Александр Конюхов.

В рамках проекта в компании было воссоздано конструкторское бюро газовых турбин, разработана конструкторская документация, проведен комплекс НИОКР в партнерстве с ключевыми научно-исследовательскими и промышленными организациями страны, организованы дополнительные производственные мощности, налажено производство узлов. Все эти мероприятия реализованы в кратчайшие сроки, что является уникальной практикой, учитывая высокую сложность и длительность процессов, связанных с инжинирингом любого нового продукта.

В проекте задействованы три производственные площадки Ленинградского Металлического завода, более 1650 единиц оборудования. Над проектом работают более 150 конструкторов и технологов специального конструкторского бюро газовых турбин, вовлечено в реализацию свыше 1400 производственных специалистов.Турбина состоит из более чем 10 000 деталей и каждой уделено особое внимание: выполнены контрольные проверки свойств материалов, проконтролированы размеры, проведены необходимые заводские испытания. Сделано все для того чтобы обеспечить высокое качество газовой турбины.

В ходе работы над головным образцом найдены решения и восстановлены компетенции по производству ключевых узлов и комплектующих.С нуля освоена технология изготовления деталей и узлов камеры сгорания — смесителя, пламенной трубы, корпуса и крышки камеры. В процессе отработки изготовления деталей горячего тракта турбины успешно применена аддитивная технология трехмерной печати.

Разработан состав и изготовлены опытные образцы керамических плиток камеры сгорания; разработана технология литья малых завихрителей горелочного устройства, опробована с подтверждением качества технология отливки конуса с ввариваемыми лопатками для производства больших завихрителей; спроектирована, изготовлена и испытана в стендовых условиях система розжига камеры сгорания; разработаны специальные термобарьерные покрытия для лопаток турбины, внутреннего корпуса и элементов камеры сгорания; разработано антикоррозионное покрытие для компрессорных лопаток.За время работы над проектом создан цех со стендами сборки турбогрупп, камер сгорания, роторов.

Для испытаний камер сгорания на натурных параметрах подготовлен собственный экспериментально-исследовательский стенд. Создаются производственные участки нанесения покрытий на турбинные лопатки и камеры сгорания, комплекс литья заготовок лопаток газовых турбин."Силовые машины" создают мощности для выпуска 8 газовых турбин в год. На эти объемы компания намерена выйти в 2025 году. В перспективе возможно увеличение производственных мощностей до 12 турбин.

Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.Сейчас законтрактованы одна газовая турбина типа ГТЭ-170 для Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти», четыре газовые турбины для Каширской ГРЭС «Интер РАО» и еще четыре для объектов «РусГидро» на Дальнем Востоке. Планируемый срок готовности головного образца газовой турбины типа ГТЭ-65 — 2024 год.