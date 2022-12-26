Первые автомобили Sollers переданы покупателям

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Первая партия автомобилей Sollers Atlant и Argo нашла своих покупателей. Продажи автомобилей начались в декабре более чем в 50 дилерских центрах на территории России, а первые автомобили уже выданы владельцам.

Одним из первых владельцев автомобилей стала сеть магазинов инженерного оборудования «Строй тепло», которая пополнила свой автопарк вместительными и грузоподъёмными Sollers Atlant.

Напомним, в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo. Как отмечается, они заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

Модельный ряд коммерческих автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant закрыл собой пустующие сегменты в сфере перевозок и с первых дней продаж обратил на себя внимание как представителей бизнеса, так и индивидуальных покупателей.

Автомобили продаются более чем в 50-ти дилерских центрах в 38 городах на территории России, от Калининграда до Владивостока. Для клиентов разработаны программы лизинга, а также покупки автомобиля в trade-in.Цены на Sollers Argo стартуют от 2 559 000 рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2 904 000 рублей. За эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем.

Sollers Atlant - многофункциональная платформа для индивидуальных решений. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т. может быть оснащён дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. Основными преимуществами Sollers Atlant являются лучшая стоимость владения в классе, широкий выбор модификаций, их богатое базовое оснащение, универсальность и отличная эргономика.Sollers Argo — компактный автомобиль для внутригородских перевозок. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 тонн и предлагается с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. Евро 5. Среди основных преимуществ модели: компактность, отличная манёвренность, низкая высота погрузки, возможность въезда в центр крупных городов.