Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Что построили, подняли в воздух и космос, спустили на воду в России в 2022 году

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242174&hash=8335043e3f8a650d
Источник: https://vk.com/wall-166596029_206267

промышленность, заводы, итоги
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,