Что построили, подняли в воздух и космос, спустили на воду в России в 2022 году
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242174&hash=8335043e3f8a650d
Источник: https://vk.com/wall-166596029_206267
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