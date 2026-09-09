Промышленное производство Москвы выросло на 12,5% в первом полугодии 2026 года

Двузначную динамику столичной промышленности обеспечили прежде всего электроника, аэрокосмический сектор, фармацевтика и медицинское приборостроение.

Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. В городе работает 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тысяч человек — практически каждый 10-й занятый в экономике столицы.

За 2025 год столичные производители увеличили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024-м. А в первом полугодии 2026-го рост составил 12,5%.

В число ключевых отраслей столичной промышленности входят радиоэлектроника (в том числе фотоника и микроэлектроника), электромобилестроение, аэрокосмическая, медицинская и фармацевтическая отрасли, а также пищевая.

По итогам первого полугодия 2026 года большинство из этих отраслей показали значительный рост производства:

— радиоэлектроника (более 870 предприятий) нарастила объемы на 39,1%;

— аэрокосмическая отрасль (более 70 предприятий) — на 33,5%;

— фармацевтика (более 100 предприятий) — на 14,7%;

— производство медицинских изделий (более 220 предприятий) — на 16,8%.

Особое внимание в Москве уделяют развитию высокотехнологичных производственных технопарков. Уже запланировано строительство 10 таких объектов, где будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Из них 6 технопарков уже введены в эксплуатацию. Создано около 5 тысяч рабочих мест.

Тем самым в столице создаются полноценные производственные кластеры. Инвесторы приходят на готовую инфраструктуру, быстрее запускают проекты и экономят на издержках. А горожане получают новые рабочие места, которые позволяют трудиться рядом с домом, не тратя на дорогу множество часов.

Статус главного индустриального и научного центра России определяет уникальную роль Москвы как места концентрации разработки и производства высокотехнологичных решений, востребованных по всей стране.