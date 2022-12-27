Открылся новый участок Восточного обхода Липецка

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27 декабря открыт для движения автотранспорта новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл — Тамбов и региональной дороги Ссёлки — Грязи

Данный этап строительства включает в себя 3-километровый участок автодороги «Сселки — Грязи» от федеральной трассы Р-119 до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневую развязку в месте этого пересечения. Высота эстакады составила 6 метров, длина — 60 метров., протяженность которого составляет 72,5 метра, высота — 9 метров, общая длина съездов — почти три километра. Участок полностью освещён, там установлено 435 светильников. Сооружение обеспечит безопасность перекрёстка на федеральной трассе и повысит её пропускную способность.

Развязка — это уже второй участок Восточного обхода, сданный в эксплуатацию. Первым стала автодорога Сселки — Грязи от трассы Орёл — Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневая развязка в месте этого пересечения. Впереди — третий и заключительный этап строительства. В него входит строительство четырехкилометрового участка дороги от трассы Липецк — Грязи и моста

Восточный обход Липецка — крупнейший за последние десять лет объект строительства в регионе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Обход замкнет полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра, поможет разгрузить трассы Липецк — Усмань и Липецк — Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Это улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

Контракт на завершающий этап строительства обхода Липецка заключили в августе 2022 года. Эти работы проведет компания «Уваровская ПМК № 22». Стоимость реализации проекта составит 1,6 млрд рублей. Завершить работы должны в конце 2024 года.

Строительство первых этапов обошлось в 1,4 млрд.

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