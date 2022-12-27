ГТЛК поставила ЦППК основную партию электропоездов для МЦД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило в лизинг Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 14 из 20 электропоездов, которые планируется использовать на Московских центральных диаметрах.

Лизингополучателю передано 12 электропоездов ЭП2Д и 2 «Иволга 3.0» (ЭГЭ2Тв). Вся техника — отечественного производства, выпущена компанией «Трансмашхолдинг», ведущим отечественным разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Поставка поездов финансируется ВЭБ.РФ.Оставшиеся 6 электропоездов ЭП2Д будут переданы ЦППК в ближайшее время.Современный и энергоэффективный транспорт будет способствовать повышению качества транспортного обслуживания, комфорта и безопасности передвижения жителей Москвы и Подмосковья, а также улучшению общей экологической обстановки.ГТЛК — лидер сегмента лизинга железнодорожного транспорта с долей рынка в 27% по итогам 9 месяцев 2022 г., по данным агентства «Эксперт РА».

Компания обновляет парк железнодорожной техники страны за счет подвижного состава нового поколения, каждый третий инновационный вагон в России принадлежит ГТЛК. По состоянию на начало декабря 2022 года общий парк законтрактованных вагонов ГТЛК насчитывает свыше 101 тыс. ед.