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Транспорт и логистика

ГТЛК завершила поставку автобусов в Пермь по плану нацпроекта БКД-2023

 © www.gtlk.ru

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг завершающую партию из 11 автобусов городскому перевозчику Перми МУП «Пермгорэлектротранс» в рамках реализации плана национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год.

С учетом этой поставки экологичных автобусов НЕФАЗ большого класса, работающих на компримированном природном газе, общее количество переданной городской пассажирской техники в Пермь по программе достигло 143 машин.

Напомним, что программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса России.Всего в рамках БКД в 2023 г. компания поставит 334 автобуса в Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Оренбургскую, Рязанскую области, Пермский, Приморский и Краснодарский край, Республики Башкортостан и Бурятия, 32 троллейбуса — в Курскую и Брянскую области и 17 трамваев — в Тульскую область.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...erm-po-planu-natsproekta-bkd-2023-/

ГТЛК, НЕФАЗ-5299-40-57, Пермь
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