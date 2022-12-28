Новый аэропорт «Левашово» в Петербурге принял первый самолет

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В Петербурге во вторник, 27 декабря, официально открыли аэродром Левашово. Первым самолётом, севшим на новую полосу, стал многоцелевой транспортный Ан-72.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе торжественной церемонии был вывешен флаг, исполнен гимн, гостей встречали караваем. Накануне аэропорт получил сертификат, разрешающий полёты.

Реконструкция Левашово, в том числе под гражданскую авиацию, началась в октябре 2021 года, когда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром». Стоимость работ оценивалась в 10 млрд рублей. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час. Его обслуживает новейшая техника. 1 июля премьер-министр России подписал распоряжение о возможности совершать с аэродрома международные полёты.