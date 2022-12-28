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Авиация

Новый аэропорт «Левашово» в Петербурге принял первый самолет

 © cdn.iportal.ru

В Петербурге во вторник, 27 декабря, официально открыли аэродром Левашово. Первым самолётом, севшим на новую полосу, стал многоцелевой транспортный Ан-72.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе торжественной церемонии был вывешен флаг, исполнен гимн, гостей встречали караваем. Накануне аэропорт получил сертификат, разрешающий полёты.

Реконструкция Левашово, в том числе под гражданскую авиацию, началась в октябре 2021 года, когда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром». Стоимость работ оценивалась в 10 млрд рублей. Пропускная способность нового комплекса, согласно проекту, составляет 250 человек в час. Его обслуживает новейшая техника. 1 июля премьер-министр России подписал распоряжение о возможности совершать с аэродрома международные полёты.
Источник: https://www.fontanka.ru/2022/12/27/71932691/

Санкт-Петербург, аэродом, Левашово
  • Clausson Clausson
    28.12.2215:34:31

    аэропорт «Левашово» … АН-72… 250 человек в час.

    Очень интересно, но ничего не понятно.    

    #1257464
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    28.12.2216:19:31

    Открытие аэропорта Левашово безусловно крупное достижение и значительный шаг вперёд. Петербуг становится важнейшим транспортно-пересадочным узлом северо-запада России. В этом есть и логика, и смысл, и давно назревшая необходимость выстраивать маршруты и направления, которые в прошлом не всегда обоснованно замыкались на северевропейские и скандинавские транспортные хабы. Единственное, что не хотелось бы видет при столь неординарном событии, это воздушное судно украинской разработки. Наше информационное пространство должно быть жёстко выстроено, по типу отработанных на западе технологий, и не подвергаться эррозии дилетантизма.Только российское, только лучшее и непременно в превосходном ключе.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~16:25 28.12.22
    #1257471
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