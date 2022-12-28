В Зеленограде ввели завод по выпуску средств измерения температуры

Сдан в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры в Зеленограде.

Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор". Объект возведён на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в районе Силино. Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов. Продукция может использоваться в том числе для нужд столичного комплекса ЖКХ. Производство даст городу 90 рабочих мест.

Завод имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы, что позволяет ему получать значительные налоговые льготы, отметили в Комплексе экономической и имущественно-земельных отношений Москвы политики столицы.

«Устройства, которые будут изготавливать на новом предприятии, предназначены для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ. Инвестор вложил в производство свыше 154 млн рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Площадь двухэтажного здания — более 2,4 тыс. кв. метров. Для работы предприятия оборудованы склад металла, комплектующих и готовой продукции, производственные участки, участок технического контроля, бытовые и технические помещения.

На прилегающей территории появилась парковка. В рамках благоустройства установлены малые архитектурные формы, вазоны для цветов, ограждения.