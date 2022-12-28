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Новые заводы и цеха

В Зеленограде ввели завод по выпуску средств измерения температуры

Сдан в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры в Зеленограде.

Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор". Объект возведён на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в районе Силино. Предприятие будет выпускать высокоточное измерительное оборудование из российского сырья и материалов. Продукция может использоваться в том числе для нужд столичного комплекса ЖКХ. Производство даст городу 90 рабочих мест.

Завод имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы, что позволяет ему получать значительные налоговые льготы, отметили в Комплексе экономической и имущественно-земельных отношений Москвы политики столицы.

«Устройства, которые будут изготавливать на новом предприятии, предназначены для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ. Инвестор вложил в производство свыше 154 млн рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Площадь двухэтажного здания — более 2,4 тыс. кв. метров. Для работы предприятия оборудованы склад металла, комплектующих и готовой продукции, производственные участки, участок технического контроля, бытовые и технические помещения.

На прилегающей территории появилась парковка. В рамках благоустройства установлены малые архитектурные формы, вазоны для цветов, ограждения.
Источник: https://stroi.mos.ru/news/zavod-po-...ry-vvieli-v-zielienoghradie?from=cl

Москва, Зеленоград, датчики температуры
  • Нет аватара srozmirovich
    28.12.2214:16:24

    Не понимаю, как можно написать новость о запуске нового производства и не указать, кто является главным героем, организовавшим производство?     Лень, безразличие, непрофессионализм? Зато упомянуты все «причастные» чиновники: Мосгосстройнадзор, Технополис Москва, Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Делюсь с автором: производство организовала компания ЗАО «Термико» https://termiko.ru/

    Так и вспоминается эпиграф к «Железной дороге» Некрасова:

    Ваня (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?

    Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

    #1257461
    • Нет аватара tumanov79
      28.12.2222:44:46

      «Да не робей за отчизну любезную…

      Вынес достаточно русский народ,

      Вынес и эту дорогу железную —

      Вынесет всё, что господь ни пошлет!»

      #1257503
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