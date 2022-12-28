Машины скорой помощи «Швабе» поступили в больницы Архангельской области

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех направил в Архангельскую область полноприводные автомобили медицинской службы на базе внедорожника LADA Niva Travel. Машины отличает высокая проходимость и маневренность, что позволяет использовать их в сельской местности и, соответственно, повысить доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Поставку продукции осуществила дочерняя компания холдинга «Швабе-Москва».

Машины с возможностью транспортировки пациента в лежачем положении получили шесть районных больниц региона. Специализированный автопарк расширен в Архангельске, а также городах Вельск, Няндома, Котлас, Коряжма и в селе Карпогоры.

Особенность LADA Niva Travel в ее компактности и универсальности. Пятиместный салон можно использовать в двух функциональных назначениях: перевозка четырех пассажиров или одного лежачего пациента и одного пассажира. Для установки носилок складываются спинка переднего сиденья и часть заднего ряда. В багажном отсеке предусмотрено место для медицинской укладки.

«В рамках работы по оснащению регионов медицинским транспортом мы направили в Архангельскую область шесть специализированных машин. В числе их преимуществ — высокая проходимость и маневренность. Поэтому данные автомобили подходят для работы в условиях сельской местности», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

В составе холдинга выпуск внедорожников медицинского назначения ведется на производстве «Швабе-СпецАвто». В настоящее время уже собрано и укомплектовано более ста машин. В этом году для нужд реанимационных бригад, служб скорой помощи и патронажных служб компания передала более 40 автомобилей Тверской области и Республике Башкортостан.