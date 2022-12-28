В Псковской области запущен завод «Титан-Полимер»

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28 декабря в Псковской области в ОЭЗ «Моглино» состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-плёнок мощностью до 72 тысяч тонн в год.

Полимерная продукция, выпускаемая заводом, востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях.

Инвестиции в первую очередь завода составили 10 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

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«Это только часть комплексного инвестиционного проекта. Весь проект мы намерены реализовать до 2025 года. Вторая очередь — производство полиэтилентерефталата. Это позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и пищевого назначения. Что даст возможность максимально снизить импортозависимость России от полимерных материалов, что в текущих условиях особенно актуально», — отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«10 млрд рублей уже вложено, после запуска второй очереди цифра увеличится вдвое. Высокопроизводительные рабочие места. В дальнейшем здесь планируется создание промышленного технопарка и развитие смежных производств. Это позволит включить в производственную кооперацию малый и средний бизнес, дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест», — сообщил губернатор области.

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Фото — http://xn--b1ap...28.12.22/144573