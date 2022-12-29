Самарская область: состоялось открытие нового завода «Пегас-Агро»

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Завод ввел в эксплуатацию 20 000 кв. м. производственных площадей. Это поможет увеличить объемы производства в 2,5 раза — до 2 500 машин в год. За 4 года строительства «Пегас-Агро» инвестировал в новое производство свыше 4 млрд. рублей, в том числе более 1,8 млрд. рублей на приобретение станков и высокоточного современного оборудования.

Проект нового завода имеет также большую социальную значимость: в связи с открытием новых производственных площадей, количество рабочих мест на предприятии увеличилось более чем на 30%.

Завод по производству техники для внесения минеральных и жидких удобрений действует на территории Волжского района с 2010 года. В частности, речь идет о самоходных опрыскивателях-разбрасывателях линейки «ТИТАН». Продукция, выпускаемая «Пегас-Агро», поставляется сельскохозяйственным предприятиям, как на территории России, так и в страны СНГ. Сегодня «Пегас-Агро» является участником национального проекта «Производительность труда», благодаря чему на предприятии развивается культура бережливого производства, а также растет объем выпускаемой продукции. В этой связи были принято решение о расширении производства.

Расчетная мощность новой площадки — 2,5 тысячи машин в год. На прежней предел мощности составлял порядка 1000 машин. На сегодняшний день каждая четвертая машина, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений — это машина «Пегас-Агро», компания занимает 24% рынка. Несмотря на все сложности текущего года, предприятие справилось со всеми вызовами и продолжило развиваться. Активно ведется работа по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники. Этим вопросом руководство завода начало заниматься еще несколько лет назад, а уже с марта следующего года планируется, что все машины «Пегас-Агро» будут выходить полностью с российским электронным оборудованием.