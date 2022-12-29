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Видеоблог

Космические технологии будущего: наноспутники Кубсат от всероссийской программы Space Pi

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OIwbYkqUiR4

В этом видео:

  • Что такое сверхмалый космический аппарат «Кубсат»
  • Назначение и возможности наноспутников
  • Центр управления полетами «Пилигрим»
  • Программа обучения космическием технологиям

Наши видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
Источник: https://youtu.be/OIwbYkqUiR4

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