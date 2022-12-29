Космические технологии будущего: наноспутники Кубсат от всероссийской программы Space Pi
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OIwbYkqUiR4
В этом видео:
- Что такое сверхмалый космический аппарат «Кубсат»
- Назначение и возможности наноспутников
- Центр управления полетами «Пилигрим»
- Программа обучения космическием технологиям
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Источник: https://youtu.be/OIwbYkqUiR4
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