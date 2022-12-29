УЗСА локализовал производство специальных шаровых кранов для СПГ-проектов

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«Уральский завод специального арматуростроения» («УЗСА») вышел на высокий уровень локализации производства криогенных шаровых кранов для СПГ-проектов.

Общий объем инвестиций в проект превысил 714 млн рублей.

Предприятие завершило второй этап технологического оснащения завода и внедрило новые производственные процессы, в том числе нанесение сверхпрочного износостойкого покрытия на детали запорного узла выпускаемых шаровых кранов.

Также в декабре 2022 года «УЗСА» запустил комплекс оборудования для испытаний готовых изделий в условиях криогенных сред. Здесь проверяют работу шаровых кранов при экстремальных температурах до минус 196 °C. Аттестация испытательного комплекса выполнена Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И. Менделеева.

Уровень локализации производства специальных шаровых кранов на заводе увеличился примерно c 60-70% до более 90%.

Основными потребителями продукции УЗСА являются добывающие и перерабатывающие предприятия нефтегазовой промышленности, в том числе производители СПГ в России. Шаровые краны используются в качестве запорного устройства на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа.