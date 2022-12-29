Открыты новые корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

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Открыты новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана является одним из старейших и крупнейших технических вузов России. Его учебные и административные корпуса располагаются в центре на набережной Яузы. Основной комплекс зданий сложился несколько десятилетий назад и сегодня уже не удовлетворяет потребностям растущего и активно развивающегося вуза.

В рамках проекта комплексного развития МГТУ на земельных участках площадью восемь гектаров по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Новый кампус будет расположен в непосредственной близости от существующих зданий университета, что позволит обеспечить эффект синергии действующих и новых подразделений МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Первым объектом, строительство которого завершилось в рамках проекта, стал научно-исследовательский кластер МГТУ имени Н.Э. Баумана. В него входят:

Центр биомедицинских систем и технологий. Наряду с образовательными программами по направлению «Молекулярная инженерия в науках о жизни» здесь будут проводить исследования в области биоинженерии и биофотоники, аддитивной печати и испытаний биоматериалов, биоморфных, активных и адаптивных природоподобных материалов, микрофлюидных систем «лаборатория на чипе», телемедицины, робототехники и сенсорики на принципах бионики.

В центре откроют лаборатории клеточных технологий и тканевой инженерии, нейроинфобионики, биофотоники и визуализации живых систем, биомедицинской инженерии, «Креатив. Дизайн. Био».

Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, предназначенный для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также реализации образовательных программ в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

Здесь откроют научно-образовательный центр «КамАЗ-Бауман» и несколько специализированных лабораторий:

— реверс-инжиниринга (обратное проектирование узлов и агрегатов, то есть разработка конструкторской документации на основе готового изделия);

— испытаний бортовых накопителей электрической энергии;

— интеллектуальных систем наземных транспортно-технологических средств (сборка, испытания и отладка программного и аппаратного обеспечения прототипов бортовых систем управления);

— испытаний гидравлических систем;

— триботехнических испытаний, включая испытания перспективных материалов на предмет применения в автомобильных узлах трения, испытания опытных образцов синхронизаторов коробок передач, зубчатых зацеплений для определения их трибологических характеристик;

— тягового электропривода (построение нагрузочных характеристик прототипов тяговых приводов различных видов с целью их дальнейшего использования при моделировании рабочих циклов движения транспортно-технологических систем);

— мехатронных трансмиссий (испытания прототипов на ресурс и прочность при действии цикличной нагрузки с возможностью контроля состояния в режиме реального времени, исследование законов управления мехатронными трансмиссиями и верификация их математических моделей);

— копровых и вибрационных испытаний компонентов (испытания элементов конструкции транспортно-технологических средств на статическую прочность и жесткость, а также на сопротивление усталости при действии цикличной нагрузки с возможностью контроля состояния в режиме реального времени);

— динамических испытаний автотранспортных средств (воспроизведение различных дорожных условий, определение топливно-экономических характеристик транспортных средств в различных ездовых циклах, отработка алгоритмов работы электронных систем помощи водителю).

«Ключевой продукт лаборатории — создание систем „организм на чипе“, — отметил декан факультета „Биомедицинская техника“ МГТУ имени Н.Э. Баумана Станислав Юрченко. — Это от нас требует создания, по сути, нового центра компетенций и в области управляемой самосборки из клеток, и в области их анализа, и во многих других областях».

Сотрудник научно-образовательного центра «Мягкая материя и физика флюидов» студент четвертого курса Микис Саридис рассказал о якорном проекте, который был начат в 2022 году, — создании «мозга на чипе». «Самый загадочный, удивительный, необыкновенный орган человека — это мозг. „Мозг на чипе“ — это система микрофлюидная, когда из отдельных клеток на чипе мы собираем структуры, которые похожи на структуры барьеров в мозге человека», — пояснил он.

По его словам, первые образцы двухбарьерных чипов планируют выпустить в 2023 году. А на 2024-й запланированы исследования с лекарствами и клетками человека.

Корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров построены в стиле хай-тек. Они располагаются по адресу: Бригадирский переулок, владение 12.

Помимо этого, продолжается строительство нескольких корпусов МГТУ имени Н.Э. Баумана, среди которых:

— Многофункциональный научно-образовательный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместят исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства. В настоящее время ведутся отделочные работы, устройство фасадов и внутренних инженерных систем. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

— Центральный кластер и многофункциональный комплекс — технопарк «Квантум-парк» общей площадью 64,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместят конгресс-центр, коворкинги, общественные и выставочные трансформируемые пространства для презентации научных разработок.

В настоящее время на участке ведется устройство котлована, фундаментной плиты, вертикальных конструкций стилобата и первого этажа. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год.

— Дворец технологий и многофункциональный библиотечный корпус с помещениями для демонстрации современных разработок и проведения научно-образовательных форумов и других тематических мероприятий. Они будут размещены в отреставрированных зданиях, являющихся объектами культурного наследия, — Фанагорийских казармах и практически утраченном здании химической лаборатории, построенном по проекту архитектора Льва Кекушева.

В настоящее время в Фанагорийских казармах ведутся работы по реставрации и воссозданию оконных блоков, деревянных элементов тамбура, фасада (в том числе архитектурно-лепного декора), цоколя из белого камня, ограды, крылец, наружных дверей.

В здании химической лаборатории ведется ремонт стропильной системы крыши и замена кровли, вычинка кирпичной кладки стен, устройство перекрытий, полов, крылец, лестниц, перегородок, внутренних инженерных систем, монтаж лифтового оборудования, усиление стен и перекрытий, отделка фасадов и интерьеров.

Завершить реставрацию объектов планируют в 2023 году.

— Исследовательский центр МГТУ имени Н.Э. Баумана площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада и перегородок.

Ввести центр в эксплуатацию планируют в 2023 году.

— Комплекс общежитий МГТУ имени Н.Э. Баумана, рассчитанный на проживание более 2,3 тысячи студентов.

Помимо жилых комнат, в двух корпусах общей площадью 60,5 тысячи квадратных метров разместят многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и необходимую социальную инфраструктуру.

Михаил Гордин, исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана, отметил, что именно благодаря поддержке Правительства Москвы в кампусе строится большое количество корпусов. В частности, на территории появится 28-этажное общежитие. Уже фактически готовы фасады нижней и верхней части здания.

В настоящее время ведется устройство кровли, фасадных, наружных и внутренних инженерных систем, отделочные работы. Новое общежитие откроет свои двери для студентов в 2024 году.