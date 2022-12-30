В Екатеринбурге открыто полноценное движение по «горбатому мосту» на ЕКАД

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Дорожники открыли полноценное движение по «горбатому мосту» на реконструируемом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Путепровод над Сибирским трактом и Транссибом, долгое время остававшийся узким местом, расширен до четырех полос с разделением встречных потоков.

Масштабная реконструкция старейшего участка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строители расширяют узкий 10 километровый участок трассы, построенный еще в девяностые, до четырех полос с разделением встречных потоков. Фактически с нуля параллельно существовавшей возводится еще одна двухполосная дорога вместе с путепроводами и мостами.

Длина обновленного путепровода составляет 1,2 километра. Он включает в себя транспортную эстакаду, протяженностью 563 метра над тремя автомобильными дорогами и двумя железными дорогами.

Дорожникам остается реконструировать еще 2,7 километра старейшего участка ЕКАД «Семь Ключей — Большой Исток». Движение по нему планируется открыть в августе 2023 года.