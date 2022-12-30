Стерлитамакский молочный комбинат завершил реконструкцию производства

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Стерлитамакский молочный комбинат (филиал ГК «РосМол») в Башкирии завершил реконструкцию линии по производству кальяты — полуфабриката для изготовления сыра, а также запустил новую линию по розливу молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку.

Инвестиции составили более 3 млрд рублей.

Это позволило предприятию разнообразить ассортимент продукции, снизить зависимость от импортных составляющих и, в конечном итоге, взять курс на увеличение объёмов производства.

© dairynews.today

Стерлитамакский молочный комбинат является филиалом АО «Группа Компаний «Российское Молоко» и занимает одно из лидирующих мест среди производителей молочных продуктов Башкирии. Комбинат работает с 1972 года, производя продукцию на современном и высокотехнологичном оборудовании.

Среднемесячный объём переработки сырого молока в предприятии — более 4 тонн в месяц. Здесь трудятся 500 человек, работают 12 линий по фасовке молока и молочной продукции. Общий ассортимент реализуемой продукции насчитывает более 170 позиций молочных продуктов и 40 позиций мороженого.