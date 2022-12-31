Итоги строительства Амурского ГПЗ за 2022 год

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Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к концу 2022 года составил 87,86%!

Предлагаем вместе с нами подвести итоги уходящего года и посмотреть ролик, в котором мы показываем строительную площадку одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий месяц за месяцем — с января по декабрь.