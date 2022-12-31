Итоги строительства Амурского ГПЗ за 2022 год
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TIS_Xv8EuRM
Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к концу 2022 года составил 87,86%!
Предлагаем вместе с нами подвести итоги уходящего года и посмотреть ролик, в котором мы показываем строительную площадку одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий месяц за месяцем — с января по декабрь.
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01.01.2304:04:39