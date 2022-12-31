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Итоги строительства Амурского ГПЗ за 2022 год

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TIS_Xv8EuRM

Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к концу 2022 года составил 87,86%!

Предлагаем вместе с нами подвести итоги уходящего года и посмотреть ролик, в котором мы показываем строительную площадку одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий месяц за месяцем — с января по декабрь.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TIS_Xv8EuRM&t=61s

Амурская область, Амурский ГПЗ, газопереработка, строительство
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    01.01.2304:04:39

    Есть ли проблемы у Амурского ГПЗ с поставками оборудования в связи с санкционными ограничениями? Честный ответ да. Гранды мировой газовой индустрии создававшие ещё в начале прошлого века фундамент самой мощной в мире германской химической промышленности поступили так, как поступили. Пришло время надеть строительные каски и закатать рукава. Сегодня между лидерами России и Китая идёт непрерывный диалог. Безоговорочно верю, что в обеих стран уже развёрнута напряженная работа над аналогами и альтернативами. Сотни инженеров уже вглядываются в мониторы компьютеров, тысячи рабочих сосредоточенно программируют свои станки. Страна вторглась во вселенную сверхсложных технологий. Будет трудно,но победим.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~04:31 01.01.23
    #1257650
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