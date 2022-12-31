Технологический суверенитет: композитные материалы в России
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ourPya5JaEI
С чего начинается технологический суверенитет? Когда полетят МС-21 на отечественных крыльях? Импортозамещение — производственный фронт? Российские композиты сегодня
В этом видео:
— Композитостроение сегодня
— Исторические вехи развития композитов в России
— Производство крыльев для МС-21 из отечественных композиционных материалов АО «Аэрокомпозит» ПАО корпорации «Иркут»
— Отрасли применения композитов,
— Опыт использования композитов в строительстве яхт и катеров «Компан Марин»
— Развитие инновационных технологий в композитостроении компании «Карбонтекс».
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