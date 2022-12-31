Технологический суверенитет: композитные материалы в России

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С чего начинается технологический суверенитет? Когда полетят МС-21 на отечественных крыльях? Импортозамещение — производственный фронт? Российские композиты сегодня

В этом видео:

— Композитостроение сегодня

— Исторические вехи развития композитов в России

— Производство крыльев для МС-21 из отечественных композиционных материалов АО «Аэрокомпозит» ПАО корпорации «Иркут»

— Отрасли применения композитов, в т. ч. в кораблестроении

— Опыт использования композитов в строительстве яхт и катеров «Компан Марин»

— Развитие инновационных технологий в композитостроении компании «Карбонтекс».

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