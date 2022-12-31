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Технологический суверенитет: композитные материалы в России

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ourPya5JaEI

С чего начинается технологический суверенитет? Когда полетят МС-21 на отечественных крыльях? Импортозамещение — производственный фронт? Российские композиты сегодня

В этом видео:

— Композитостроение сегодня

— Исторические вехи развития композитов в России

— Производство крыльев для МС-21 из отечественных композиционных материалов АО «Аэрокомпозит» ПАО корпорации «Иркут»

— Отрасли применения композитов, в т. ч. в кораблестроении

— Опыт использования композитов в строительстве яхт и катеров «Компан Марин»

— Развитие инновационных технологий в композитостроении компании «Карбонтекс».

Наши видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV

промышленность России, импортозамещение в России, МС-21, ПАО «Корпорация «Иркут», технологический суверенитет, композитные материалы
  • Е.Юрий Е.Юрий
    01.01.2303:51:26

    Спасибо за обзор! С Новым Годом и наступающим Рождеством. Удачи и развития! Ждём новых выпусков, ещё более обширных и глубоких.

    #1257649
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