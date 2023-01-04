Завершена модернизация обжиговой машины № 4 на Лебединском ГОКе

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Компания «Металлоинвест» завершила модернизацию обжиговой машины № 4 на фабрике окомкования Лебединского ГОКа.

Проектная мощность машины увеличена почти на 10%, до 2,5 млн тонн окатышей в год. При этом достигнуто сокращение расхода газа и электроэнергии, что позитивно скажется на себестоимости продукции. Современная система газоочистки с применением электрофильтра позволит снизить выбросы пыли на 50%.

Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.

В ходе модернизации была увеличена площадь зон сушки и охлаждения окатышей. Усовершенствована газоходная система. Смонтирован новый переточный коллектор, необходимый для транспортировки теплоносителя между разными зонами ОМ, на смену устаревшим горелкам пришли современные инжекционные. Три дымососа были заменены на более высоконапорные и пылестойкие. Горновую часть и коллекторы обжиговой машины футеровали огнеупорными бетонами.