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Фотофакты

Первый самолет-амфибия Бе-200ЭС для Алжира

 © www.menadefense.net

Как сообщил алжирский ресурс «MenaDefense», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» изготовил для Алжирской Народной Демократической Республики первый из четырех заказанных самолетов Бе-200ЭС.

Самолет изготовлен с полностью цифровой кабиной и индикацией на английском языке, а также адаптирован для использования в условиях тропического климата.

Сообщается, что в 2023 году в Алжир должен быть поставлен еще один самолет Бе-200ЭС.

Для обслуживания самолетов в РФ были подготовлены алжирские экипажи и инженеры.

Контракт на постройку самолетов-амфибий для Алжира был заключен в 2021 году.

Алжир стал вторым зарубежным государством, заказавшим российский самолет-амфибию.

В 2008 году один экземпляр Бе-200ЧС иркутской постройки был поставлен МЧС Азербайджана.

 © www.menadefense.net
Источник: https://www.menadefense.net/algerie...re-image-du-beriev-be-200-algerien/

ТАНТК им. Г.М. Бериева, Бе-200, Алжир
  • Нет аватара termometrix
    04.01.2317:29:52

       

    #1257722
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.01.2319:41:36

      И тут вроде должны пригодится ПД-8?

      #1257732
      • Великоросс Великоросс
        04.01.2319:58:37

        Roman Wyrzykowski

        И тут вроде должны пригодится ПД-8?

        26 декабря

        ОДК начала летные испытания двигателя ПД-8

        Работа над двигателем идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в 2023 году", — отметил Мантуров.

        Двигатель ПД-8 разрабатывают для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200.

        https://tass.ru...nomika/16689515

        Отредактировано: Великоросс~20:01 04.01.23
        #1257733
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          04.01.2320:13:04

          Спасибо за подтверждение — по-правде мне интересно было главным образом не надо будет как-то доделывать ПД-8 длч Бе-200.

          #1257734
          • Нет аватара Денис Денисофф
            04.01.2320:43:42

            Доделывать надо будет. Т.к. базовая версия ПД-8 не адаптирована к контактам с солёной водой.

            #1257736
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