Первый самолет-амфибия Бе-200ЭС для Алжира

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Как сообщил алжирский ресурс «MenaDefense», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» изготовил для Алжирской Народной Демократической Республики первый из четырех заказанных самолетов Бе-200ЭС.

Самолет изготовлен с полностью цифровой кабиной и индикацией на английском языке, а также адаптирован для использования в условиях тропического климата.

Сообщается, что в 2023 году в Алжир должен быть поставлен еще один самолет Бе-200ЭС.

Для обслуживания самолетов в РФ были подготовлены алжирские экипажи и инженеры.

Контракт на постройку самолетов-амфибий для Алжира был заключен в 2021 году.

Алжир стал вторым зарубежным государством, заказавшим российский самолет-амфибию.

В 2008 году один экземпляр Бе-200ЧС иркутской постройки был поставлен МЧС Азербайджана.

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