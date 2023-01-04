На судоверфи «Звезда» передали заказчику третий танкер типа «Афрамакс»

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29.12.2022

Cудостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику танкер типа «Афрамакс» «Океанский проспект». Это третье построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн, находящихся в портфеле заказов ССК «Звезда», а также первый «Афрамакс» по заказу ПАО «Совкомфлот».

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов типа «Афрамакс» с последующим фрахтованием было заключено между ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО «СКФ Эко» (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Резка металла для первого танкера началась в блоке корпусных производств судоверфи в июне 2020 года, закладка судна на стапеле состоялась в ноябре 2020 года, спуск на воду и церемония имянаречения прошли в августе-сентябре 2022 года. Судну присвоено имя «Океанский проспект» — в честь центральной улицы столицы Приморского края и ДФО города Владивостока.

Мероприятию предшествовали успешные ходовые испытания судна, во время которых экипаж танкера и сдаточная команда совместно со специалистами ССК «Звезда» выполнили испытания пропульсивной установки главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса «Афрамакса».

Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тыс. тонн, скорость — 14,6 узлов, ледовый класс — ICE-1А. «Афрамаксы» — первые подобные суда, построенные в Российской Федерации. «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

В портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» были размещены заказы на 12 танкеров типа «Афрамакс», 2 из них по заказу АО «Роснефтефлот», «Владимир Мономах» и «Владимир Виноградов», были переданы заказчику в конце 2020-го и в начале 2022-го годов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия ведётся строительство ещё четырех танкеров.