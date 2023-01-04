На судоверфи «Звезда» передали заказчику третий танкер типа «Афрамакс»
29.12.2022
Cудостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику танкер типа «Афрамакс» «Океанский проспект». Это третье построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн, находящихся в портфеле заказов ССК «Звезда», а также первый «Афрамакс» по заказу ПАО «Совкомфлот».
Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов типа «Афрамакс» с последующим фрахтованием было заключено между ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО «СКФ Эко» (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Резка металла для первого танкера началась в блоке корпусных производств судоверфи в июне 2020 года, закладка судна на стапеле состоялась в ноябре 2020 года, спуск на воду и церемония имянаречения прошли в августе-сентябре 2022 года. Судну присвоено имя «Океанский проспект» — в честь центральной улицы столицы Приморского края и ДФО города Владивостока.
Мероприятию предшествовали успешные ходовые испытания судна, во время которых экипаж танкера и сдаточная команда совместно со специалистами ССК «Звезда» выполнили испытания пропульсивной установки главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса «Афрамакса».
Hефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тыс. тонн, скорость — 14,6 узлов, ледовый класс — ICE-1А. «Афрамаксы» — первые подобные суда, построенные в Российской Федерации. «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.
В портфеле Судостроительного комплекса «Звезда» были размещены заказы на 12 танкеров типа «Афрамакс», 2 из них по заказу АО «Роснефтефлот», «Владимир Мономах» и «Владимир Виноградов», были переданы заказчику в конце 2020-го и в начале 2022-го годов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия ведётся строительство ещё четырех танкеров.
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