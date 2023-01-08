РЖД. Хроника декабря

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После ремонта открылся железнодорожный мост в Астрахани, являющийся частью коридора Север — Юг

РЖД завершили ремонт железнодорожного моста в Астрахани, который является частью международного транспортного коридора Север — Юг.

Мост через канал Приволжский Затон находится на участке Кизляр — Астрахань, который обеспечивает железнодорожные подходы к Каспийскому морю. Протяжённость моста составляет 112 м.

В ходе работ уложено 62 плиты безбалластного мостового полотна, которые сделаны из композитных материалов. По сравнению с аналогами из железобетона такие плиты обладают рядом преимуществ: они гораздо устойчивее к атмосферным осадкам, имеют заметно меньший вес, что снижает затраты на монтажные работы, их срок службы составляет около 50 лет, что в 2 раза больше, чем у аналогов.

По данным ОАО «РЖД» за 10 месяцев 2022 года по МТК Север — Юг перевезено 6,6 млн тонн различных грузов, на 60% больше, чем за январь — октябрь 2021 года. МТК связывает Россию со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Он представлен тремя маршрутами: два из них — сухопутные в обход Каспия — по западной и восточной ветвям, третья ветвь проходит непосредственно через Каспийское море — из портов Астрахань, Оля, Махачкала в иранские порты Бендер-Энзели и Бендер-Амирабад.

Вокзал в ретростиле открыт на станции Шувакиш Свердловской магистрали

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Свердловская железная дорога открыла на станции Шувакиш малый вокзал в ретростиле. Он построен к запуску туристического ретропоезда «Уральский экспресс», который будет курсировать по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма.Музей, и будет также обслуживать пассажиров пригородных поездов.

Здание и посадочная платформа воссоздают облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Вся мебель и предметы интерьера выполнены по эскизам того времени. Внутри для туристов организована специальная фотозона — кабинет начальника вокзала в историческом стиле, оборудованы буфет и санитарные комнаты. В центральном холле установлены мягкие диванчики. Все помещения адаптированы для маломобильных пассажиров.

Для создания аутентичной атмосферы на платформе установлены деревянные навесы со скамейками, часы, станционный колокол и навигационный указатель в духе того времени. В преддверии Нового года фасад здания, платформу и навесы украсили яркими гирляндами. Рядом с вокзалом высажена шестиметровая голубая ель, которую также нарядили к празднику. Всё новогоднее убранство выдержано в стилистике начала XX века.

На привокзальной территории для туристов оборудовали несколько специальных зимних фотозон и установили костровую чашу. Её будут зажигать перед прибытием ретропоезда.

Ретропоезд «Уральский экспресс» на паровозной тяге будет курсировать по выходным и праздничным дням начиная с 3 декабря. На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш состав поведёт легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше экспресс следовал на паровой тяге.

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Транспортно-пересадочные узлы открыли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске открыли транспортно-пересадочные узлы Алые Розы и Привокзальный.

«На Дальнем Востоке мы впервые интегрируем железнодорожный транспорт в удобную для пассажиров городскую схему. Уверен, что такое логистическое решение будет популярным у жителей Южно-Сахалинска и получит развитие на всём полигоне Дальневосточной магистрали», — отметил на открытии начальник ДВЖД Евгений Вейде.

Функционирование ТПУ позволит жителям города оплачивать поездку единой транспортной картой и использовать на маршруте разные виды транспорта, например, автобус — поезд — автобус. Бесплатная пересадка по транспортной карте возможна в течение 30 минут от времени оплаты.

Напомним, что подвижной пригородный состав на Сахалине обновили после перехода на колею стандарта 1520 мм. На островной магистрали курсируют шесть «Орланов» РА3 новейшей модификации.

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В Лаишевском районе Татарии открылся новый остановочный пункт Южный Парк. Он расположен рядом с жилыми комплексами «Южный парк», «Времена года», «Спортивная» и селом Усады.

Для удобства пассажиров на новой платформе размещена современная визуальная информация, светодиодное освещение, также имеются два погодных модуля, лавочки. Платформа адаптирована для инвалидов. Кроме того, на ней выполнены элементы оригинального дизайна.

На новой платформе будут делать остановку все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Казань — Аэропорт — Казань.

«Южный Парк» построен с применением композитных материалов, что позволило возвести его в кратчайшие сроки. Большим плюсом таких быстровозводимых конструкций является то, что они не требуют предоставления технологических «окон» (перерывов в движении поездов), а значит, строительство не приносит временных неудобств пассажирам. К тому же платформы такого типа отличаются простотой сборки, при которой не требуется использование тяжёлой строительной техники, а применяемые материалы являются долговечными.

Первая подобная платформа на ГЖД открылась ранее в Ижевске на вновь введённом остановочном пункте Лесозаводская.

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