Российские разработчики создали полностью независимый программный стек САПР

Новая версия системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D v21 устойчиво работает в операционной системе «Альт Рабочая станция» 10. Совместимость решений обеспечена российским приложением WINE@Etersoft. Импортонезависимый программный стек служит для безопасного применения в промышленности и инженерном образовании. Все три продукта включены в Единый реестр российского ПО.

Совместимость ОС и САПР — результат технологического партнерства трех компаний. По мере выхода новых версий программных продуктов инженеры заново обеспечивают их стабильно воспроизводимую совместную работу. Предыдущая версия КОМПАС-3D также работала с операционными системами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Образование» и «Альт 8СП», поддержку их совместной работы тоже обеспечивал WINE@Etersoft.

Модель глушителя Разработчик НПП «Инпроком» © ascon.ru

В процессе тестирования КОМПАС-3D v21 в ОС «Альт» через приложение WINE@Etersoft проверялись наиболее часто используемые инженерами операции: создание документов и эскизов, создание вспомогательной геометрии, создание сборок, выпуск чертежей и спецификаций, а также использование библиотек стандартных изделий и материалов. В результате система показала полную функциональную работоспособность без изменения показателей производительности.

КОМПАС-3D — отечественная система проектирования, основанная на собственном геометрическом ядре C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании АСКОН). Её современная версия обладает развитыми возможностями трехмерного моделирования, включая твердотельное, поверхностное и листовое моделирование, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами.

«Альт Рабочая станция» — российская операционная система на ядре Linux. В комплект поставки входит большой набор прикладных программ для повседневной работы (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, Интернет-браузер, клиент электронной почты и др.). ОС работает на компьютерах с российскими и наиболее популярными импортными процессорами, совместима с широким спектром оборудования. «Альт Рабочая станция» включена в Единый реестр российского ПО.

WINE@Etersoft — программный продукт, обеспечивающий бесшовный запуск и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на ядре Linux. Продукт основан на коде свободного проекта Wine, доработкой которого компания Etersoft занимается с 2005. WINE@Etersoft включен в Единый реестр российского ПО (№ 538).

Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D:

«Подтверждение совместимости КОМПАС-3D и ОС „Альт“ — результат успешной кооперации российских разработчиков, а также демонстрация все большего достижения технологической независимости. Мы стремимся не ограничивать пользователя одной системой, тестируем КОМПАС на разных отечественных операционных системах и успешно подтверждаем совместимость через WINE@Etersoft».

Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО»:

«Очень важно, что в экосистеме операционных систем „Альт“ есть мощный инженерный пакет. В силу сложившихся обстоятельств промышленным предприятиям необходимо перейти на российское программное обеспечение. Программный стек, созданный „Базальт СПО“, АСКОН и Etersoft, поможет сделать это быстро и без лишних затрат на интеграцию программных продуктов».

Константин Кондратюк, заместитель директора Etersoft:

В отличие от других решений, WINE@Etersoft не требует модификации запускаемого ПО, добавления слоя совместимости со стороны запускаемого Windows-приложения, отсюда следует, что изменение бинарных интерфейсов низкоуровневых библиотек ОС хоть и может потребовать пересборки нашего ПО, выполняющего роль «прослойки», но никак не отразится на работоспособности Windows-приложения".

О КОМПАНИЯХ

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведётся более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать информационные системы любого масштаба. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team. — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

АСКОН — российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в создании информационных систем для промышленности и строительства.

Компания разрабатывает продукты и решения для 3D-проектирования, технологической подготовки производства, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, управления нормативно-справочной информацией, информационного моделирования и организации среды общих данных в строительстве. В них заложены собственные оригинальные технологии, в том числе геометрическое ядро — единственное коммерческое в России и одно из трех лидирующих в мире.

На основе собственных разработок АСКОН создает информационные системы масштаба предприятий и корпораций. Офисы компании работают в 30 промышленных центрах России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Etersoft — российский разработчик программных решений на базе Linux и свободных программ для бизнеса, государственных организаций и частных пользователей. Продукты Etersoft призваны устранить препятствия и сложности, которые могут возникнуть при переходе на свободное программное обеспечение, чтобы как можно больше организаций уже сегодня могли успешно работать с российским ПО.