АСКОН запустил открытое бета-тестирование КОМПАС-3D для отечественных ОС
Компания АСКОН объявила о старте открытого тестирования нативной бета-версии САПР КОМПАС-3D v24 для операционных систем на базе Linux.
Выпуск коммерческой версии КОМПАС-3D для Linux запланирован на конец 2025 года, но протестировать будущую версию можно уже сейчас. Работа на операционных системах на платформе Linux без эмуляторов обеспечена для КОМПАС-3D и КОМПАС-График v24, приложений «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей», «Каталога: Муфты».
Период проведения бета-тестирования: с 1 октября по 30 ноября 2025.
О правилах и условиях участия читайте на странице бета-тестирования.
Для удобства участников подготовлена программа тестирования, которая содержит готовые сценарии сбора диагностической информации, оценки работоспособности и производительности.
КАКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ
КОМПАС-3D предназначен для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) 64-разрядных версий операционных систем, обновленных до актуального состояния:
Альт Рабочая станция 11.0 и Альт Рабочая станция К 11.0
РЕД ОС 8.0
Astra Linux SE 1.8.
Поддерживаются графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.
ПРИЗЫ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКАМ
Самые активные участники бета-тестирования получат ценные призы от АСКОН.
В призовом фонде: персональные лицензии КОМПАС-3D для Linux, сертификаты в онлайн-магазин номиналом до 40 000 рублей, памятные сувениры с символикой КОМПАС-3D.
При выборе победителей оценивается количество и качество запросов, зарегистрированных в базе ошибок и предложений, связанных с работой КОМПАС-3D v24 в среде Linux.
ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ
При разработке учитывались и реализованы требования по обеспечению единства форматов документов, интерфейса и подходов в работе с версией для ОС Windows, поэтому в процессе тестирования необходимо оценить работу функциональности и преемственности данных, процесс открытия и редактирования ранее созданных документов, скорость и корректность работы с чертежами и 3D-моделями.
Протестируйте новые функциональные возможности КОМПАС-3D v24 и их работу в среде Linux. Среди ключевых новинок:
обновленный диалог настроек с возможностью поиска
новые инструменты диагностики/проверки геометрии модели
построение поверхности скругления методом «прокатывания шарика»
автоопределение типа поверхности на основе выбранных полигонов при ре-инжиниринге
автоматическое получение разверток и их загрузка в задание на раскрой
поддержка стилей оформления чертежей по ГОСТ Р 2.104-2023 и ГОСТ Р 2.503-2023
автоматический перенос текста в ячейке спецификации на следующие строки
и другие.
Ознакомьтесь с полным списком новинок КОМПАС-3D v24 в записи презентации (смотреть на сайте | смотреть в ВК) или в интерактивной Справке.
Удачного тестирования!
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Специалисты АСКОН работают над нативной версией KOMПАС-3D для отечественных...борочные операции, также можем оформлять чертежи и спецификации".
- 11 октября 2023 года Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) получил се...;операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition.
- «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для о...еченопциями по настройке ОС и целевыми комплектами программ.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 3