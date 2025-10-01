MAX
Блог компании АСКОН™ ⇒ Информационные технологии

АСКОН запустил открытое бета-тестирование КОМПАС-3D для отечественных ОС

Компания АСКОН объявила о старте открытого тестирования нативной бета-версии САПР КОМПАС-3D v24 для операционных систем на базе Linux.

Выпуск коммерческой версии КОМПАС-3D для Linux запланирован на конец 2025 года, но протестировать будущую версию можно уже сейчас. Работа на операционных системах на платформе Linux без эмуляторов обеспечена для КОМПАС-3D и КОМПАС-График v24, приложений «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей», «Каталога: Муфты».

Период проведения бета-тестирования: с 1 октября по 30 ноября 2025.

О правилах и условиях участия читайте на странице бета-тестирования.

Для удобства участников подготовлена программа тестирования, которая содержит готовые сценарии сбора диагностической информации, оценки работоспособности и производительности.

КАКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

КОМПАС-3D предназначен для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) 64-разрядных версий операционных систем, обновленных до актуального состояния:

  • Альт Рабочая станция 11.0 и Альт Рабочая станция К 11.0

  • РЕД ОС 8.0

  • Astra Linux SE 1.8.

Поддерживаются графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.

ПРИЗЫ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКАМ

Самые активные участники бета-тестирования получат ценные призы от АСКОН.

В призовом фонде: персональные лицензии КОМПАС-3D для Linux, сертификаты в онлайн-магазин номиналом до 40 000 рублей, памятные сувениры с символикой КОМПАС-3D.

При выборе победителей оценивается количество и качество запросов, зарегистрированных в базе ошибок и предложений, связанных с работой КОМПАС-3D v24 в среде Linux.

ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ

При разработке учитывались и реализованы требования по обеспечению единства форматов документов, интерфейса и подходов в работе с версией для ОС Windows, поэтому в процессе тестирования необходимо оценить работу функциональности и преемственности данных, процесс открытия и редактирования ранее созданных документов, скорость и корректность работы с чертежами и 3D-моделями.

Протестируйте новые функциональные возможности КОМПАС-3D v24 и их работу в среде Linux. Среди ключевых новинок:

  • обновленный диалог настроек с возможностью поиска

  • новые инструменты диагностики/проверки геометрии модели

  • построение поверхности скругления методом «прокатывания шарика»

  • автоопределение типа поверхности на основе выбранных полигонов при ре-инжиниринге

  • автоматическое получение разверток и их загрузка в задание на раскрой

  • поддержка стилей оформления чертежей по ГОСТ Р 2.104-2023 и ГОСТ Р 2.503-2023

  • автоматический перенос текста в ячейке спецификации на следующие строки

  • и другие.

Ознакомьтесь с полным списком новинок КОМПАС-3D v24 в записи презентации (смотреть на сайте | смотреть в ВК) или в интерактивной Справке.

Удачного тестирования!

Комментарии 3

  • Нет аватара elron02.10.25 00:39:58

    как давно мы все этого ждали!!! конечно же, версию под линукс нужно было делать ещё 30 лет назад --- но лучше поздно чем никогда. то что Аскон наконец-то отвязывает пользователей от винды это просто праздник!

    • Нет аватара Ascon02.10.25 01:01:59

      Вы только ждали, а нам ещё и работать пришлось)

    • Нет аватара qwerty_asd02.10.25 07:11:41

      30 лет назад была задача просто выжить. 20 лет назад нужно было бороться с активно заходящими в Россию западными брендами. Задача портирования под линукс (насколько я помню) возникла лет 15 назад. План перехода Аскон-ом был опубликовал лет 10 назад — и (опять же — на сколько я его помню) строго его придерживается.
      Так что, ИМХО, раньше это было просто невозможно.

      PS. Вроде бы, Компас из-под wine на Линукс можно было запускать уже давно.

