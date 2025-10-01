Компания АСКОН объявила о старте открытого тестирования нативной бета-версии САПР КОМПАС-3D v24 для операционных систем на базе Linux.

Выпуск коммерческой версии КОМПАС-3D для Linux запланирован на конец 2025 года, но протестировать будущую версию можно уже сейчас. Работа на операционных системах на платформе Linux без эмуляторов обеспечена для КОМПАС-3D и КОМПАС-График v24, приложений «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей», «Каталога: Муфты».

Период проведения бета-тестирования: с 1 октября по 30 ноября 2025.

О правилах и условиях участия читайте на странице бета-тестирования .

Для удобства участников подготовлена программа тестирования , которая содержит готовые сценарии сбора диагностической информации, оценки работоспособности и производительности.

КАКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

КОМПАС-3D предназначен для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) 64-разрядных версий операционных систем, обновленных до актуального состояния:

Альт Рабочая станция 11.0 и Альт Рабочая станция К 11.0

РЕД ОС 8.0

Astra Linux SE 1.8.

Поддерживаются графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.

ПРИЗЫ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКАМ

Самые активные участники бета-тестирования получат ценные призы от АСКОН.

В призовом фонде: персональные лицензии КОМПАС-3D для Linux, сертификаты в онлайн-магазин номиналом до 40 000 рублей, памятные сувениры с символикой КОМПАС-3D.

При выборе победителей оценивается количество и качество запросов, зарегистрированных в базе ошибок и предложений, связанных с работой КОМПАС-3D v24 в среде Linux.

ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ

При разработке учитывались и реализованы требования по обеспечению единства форматов документов, интерфейса и подходов в работе с версией для ОС Windows, поэтому в процессе тестирования необходимо оценить работу функциональности и преемственности данных, процесс открытия и редактирования ранее созданных документов, скорость и корректность работы с чертежами и 3D-моделями.

Протестируйте новые функциональные возможности КОМПАС-3D v24 и их работу в среде Linux. Среди ключевых новинок:

обновленный диалог настроек с возможностью поиска

новые инструменты диагностики/проверки геометрии модели

построение поверхности скругления методом «прокатывания шарика»

автоопределение типа поверхности на основе выбранных полигонов при ре-инжиниринге

автоматическое получение разверток и их загрузка в задание на раскрой

поддержка стилей оформления чертежей по ГОСТ Р 2.104-2023 и ГОСТ Р 2.503-2023

автоматический перенос текста в ячейке спецификации на следующие строки

и другие.

Ознакомьтесь с полным списком новинок КОМПАС-3D v24 в записи презентации (смотреть на сайте | смотреть в ВК ) или в интерактивной Справке .

Удачного тестирования!