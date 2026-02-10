КОМПАС-3D на Linux. Выпущена нативная САПР под российские ОС.
Компания АСКОН объявляет о старте продаж нативной версии системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D v24, разработанной специально для российских операционных систем на ядре Linux.
Ранее совместимость с ОС на Linux обеспечивалась через приложение WINE@Etersoft компании «Этерсофт». Теперь КОМПАС-3D работает непосредственно в операционной системе, что дает более высокую производительность, стабильность и безопасность за счет использования всех ресурсов и встроенных механизмов защиты ОС. Инженеры могут уверенно проектировать большие 3D-сборки и разрабатывать насыщенные чертежи, сохраняя привычный комфорт и скорость. Для ИТ-специалистов выход нативной версии означает снижение нагрузки на поддержку ИТ-инфраструктуры.
Совместимость
Linux-версия КОМПАС-3D v24 предлагает те же базовые возможности, что и Windows-версия. Обеспечено единство форматов документов, интерфейса и подходов к работе.
Поддерживаемые ОС (64-разрядные русскоязычные актуальные версии):
Поддерживаемые графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.
Функциональность
В состав КОМПАС-3D v24 для Linux входят основные компоненты:
система трехмерного моделирования деталей и сборок
графический редактор для разработки чертежей и схем
модуль создания спецификаций и отчетов
текстовый редактор.
Дополнительные компоненты (приложения) для автоматизации специальных задач: «Каталог: Муфты», «Размерные цепи», «Сервисные инструменты*", «Проверка документа*", «Распознавание 3D-моделей», «Раскрой», «Примеры библиотек*".
* — бесплатное ПО АСКОН.
Пользователям операционных систем на базе Linux также доступна справочная система, средства разработки приложений и бесплатная программа «КОМПАС-3D Viewer» для просмотра и печати 3D-моделей, чертежей и спецификаций.
Выпуск остальных приложений запланирован на 2026 год.
Надежность
Более 1000 специалистов протестировали нативный КОМПАС-3D v24 для Linux.
Выпуску системы проектирования КОМПАС-3D v24 для отечественных операционных систем на базе Linux предшествовало открытое тестирование бета-версии. В испытаниях нативной Linux-версии КОМПАС-3D приняли участие более 1000 человек — инженеры, энтузиасты Linux, специалисты по САПР. Пользователи проверили функциональность и преемственность данных, скорость и корректность работы с чертежами и 3D-моделями.
Также КОМПАС-3D для Linux прошел проверку в «Трансмашхолдинге»
В «Трансмашхолдинге», одной из крупнейших в мире машиностроительных компаний, завершилось сравнительное тестирование системы проектирования КОМПАС-3D для Windows и для ОС на Linux. Его результаты показали, что производительность нативной Linux-версии сопоставима, а в некоторых операциях опережает Windows-версию. Графика и качество отображения 3D-моделей в обеих версиях также сопоставимы. Все функции CAD-системы учтены и работоспособны в Linux-среде.
Об этом рассказал Артем Судаков, руководитель направления систем конструкторско-технологической подготовки дирекции информационных и цифровых технологий АО «ТМХ», на форуме РАЗВИТИЕ.
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) входит в число лидеров мирового транспортного машиностроения. Компания поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в 30 странах.
В составе ТМХ более 50 организаций проектируют подвижной состав, используя систему проектирования КОМПАС-3D. Решение о тестировании нативной Linux-версии было принято в связи с уходом зарубежных вендоров операционных систем с российского рынка. В компании оценили риски потери управляемости безопасностью ИТ-ландшафта, снижения качества прикладного ПО из-за отсутствия полного доступа к документации и поддержке зарубежных ОС, а также усиление давления со стороны регуляторов по расширению контура объектов КИИ.
Тестирование проходило на отечественной ОС Astra Linux. В качестве тестовой 3D-модели использовалась типовая сборка, содержащая 4500 компонентов всех уровней.
Для оценки функциональности КОМПАС-3D для Linux проверялась работа с моделями деталей и сборок: создание, наполнение компонентами, работа с деревом, типовые операции построения, типовые сборочные операции, назначение атрибутов объектов. Аналогичную проверку прошли операции с чертежами, включая построение ассоциативных видов, сечений и разрезов.
Сценарий тестирования предусматривал взаимодействие с моделями, изначально разработанными в ОС Windows: открытие, изменение, соответствие операций, оформление чертежей. В тестах производительности сравнивалось потребление ресурсов ПК, качество отображения моделей и чертежей, задержки графики при позиционировании и масштабировании, время выполнения операций.
