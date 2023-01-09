Свыше 500 км федеральных трасс Росавтодора расширили до четырех и шести полос движения в 2022 году

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Расширение федеральных автомобильных дорог — одна из эффективных мер по увеличению пропускной способности, ликвидации заторов и повышению комфорта водителей. Федеральное дорожное агентство продолжает реализацию крупных проектов с переводом проезжей части в четырехполосное и шестиполосное исполнение.

Так, в 2022 году в рамках реконструкции с двух до четырех полос движения расширили 175,9 км, с двух до шести полос — 11,5 км, ещё 320 км — в рамках капремонта. В общей сложности до четырех и шести полос движения довели 507,4 км — это почти на 230 км больше, чем в предыдущем году.

Обеспечение высокого уровня безопасности водителей и пешеходов — приоритетная задача Росавтодора. С этой целью на расширенных участках дорожники устанавливали разделительное барьерное ограждение, способствующее ликвидации лобовых столкновений, сигнальные столбики, дорожные знаки, устраивали линии электроосвещения и наносили дорожную разметку.

В Алтайском крае в четырехполосное исполнение перевели 25 км одной из самых живописных дорог России — Р-256 «Чуйский тракт». Пропускную способность участков популярного туристического маршрута, где в выходные и праздничные дни интенсивность движения автомобилей превышает 20 тыс. автомобилей, увеличили почти втрое на участках км 143 — км 150, км 173 — км 183, км 212 — км 216 и км 230 — км 234.

От границы Чувашии до деревни Исаково в Республике Татарстан расширили трассу М-7 «Волга». Движение открыли по реконструируемому четырехполосному участку с 735-го по 753-й км. Кроме качественного дорожного полотна здесь возвели шесть новых путепроводов, построили 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота, устроили почти 30 км линий электроосвещения, 37,5 км дорожных ограждений и порядка 400 дорожных знаков.

Вся федеральная дорога М-7 «Волга» в границах Республики Татарстан входит в международный транспортный коридор «Запад — Восток». Уже через два года эта трасса станет полностью четырехполосной на территории региона.

В Свердловской области в рамках капремонта расширили 35 км трассы Р-351. Введенный в эксплуатацию участок обеспечивает кратчайший путь между Екатеринбургом и Тюменью, а сама федеральная трасса также входит в состав транспортного коридора «Запад — Восток».

Всего на участке уложено порядка 750 тыс. кв. м верхнего слоя покрытия или 100 тыс. тонн асфальтобетона. Досрочновыполнен капитальный ремонт мостов через реки Юрмыч и Сугат. Для обеспечения маятниковой миграции населения и доступности подъезда к населенным пунктам на автомобильной дороге были устроены четыре разворотные петли с установкой 204 опор искусственного освещения. К 2025 году автомобильная дорога Р-351 станет четырехполосной на всем протяжении.

В шестиполосное исполнение перевели 7-километровый участок трассы М-5 «Урал» рядом с селом Кандры Туймазинского района в Республике Башкортостан. До выполненных работ участок протяженностью 8,2 км был двухполосным и не справлялся с возросшей интенсивностью движения. Специалисты построили новый шестиполосный отрезок, спрямив дорогу, в результате чего он стал короче на 1 км, а его пропускная способность значительно увеличилась.

Капитальный ремонт на загруженном участке км 622 — км 634 трассы Р-217 «Кавказ» Хамби-Ирзи — Алхан-Юрт в Чеченской Республике полностью завершен. После ввода объекта в эксплуатацию 80% автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в регионе имеют четыре полосы движения — это 94 из 116 км.