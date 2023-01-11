Ещё одна новая школа и детский сад построены в пострадавшем от паводков Тулуне

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В новом здании школы на 1275 мест в микрорайоне «Березовая Роща» Тулуна (Иркутская область) начали образовательный процесс. В здании разместилась действующая средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева. Это уже вторая школа, построенная в городе в рамках восстановления города после разрушительных паводков 2019 года.

В школе имеются форум-зал, многофункциональный спортивный и актовый залы, бассейн на две чаши, столовая на 250 мест, шесть компьютерных классов, лингафонный кабинет, студии живописи и рисования, музыки и пения, мастерские, лабораторные комплексы, студия школьного телевидения, информационно-библиотечный центр, группы продленного дня.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

На улице 3-я Заречная в Тулуне открылся детский сад «Родничок», в него пошли 140 детей. Здесь создано шесть разных возрастных групп, от ранней с 1,5 лет до подготовительной. Учреждение обеспечено игровым и учебным оборудованием, мягким и хозяйственным инвентарем. В каждой группе имеется телевизор, музыкальные центры, а в подготовительной группе и музыкальном зале интерактивные доски. Предусмотрены условия для работы дошкольного театра. Детсад оснастили современным оборудованием, в частности, интерактивным полом и песочницами, в кабинете логопеда установили умное зеркало.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Здание дошкольного образовательного учреждения тоже возвели после разрушительного наводнения 2019 года. На эти цели направили свыше 174 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Пока шло строительство, дети посещали другие детсады города.