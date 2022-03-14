В Иркутской области завершается восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года

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В 2019 году Тулун, Нижнеудинск и окрестные посёлки были дважды затоплены вышедшими из берегов реками Ия и Уда, а ущерб от стихии превысил 40 миллиардов рублей. План восстановления пострадавших территорий утверждался на федеральном уровне, в него вошли 266 объектов - школы, больницы, дороги, мосты, дамбы… Что же было сделано за минувшие годы?

Сильнее всего преобразился Тулун. Тогда река здесь просто смыла треть города, никто из горожан не понимал, что будет, и никто не верил в будущее. А сегодня город почти полностью обновился.

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В микрорайоне Берёзовая Роща уже заселены 230 индивидуальных домов. Для завершения строительства микрорайона надо завершить возведение ещё 4. Они готовы на 80%. Справить новоселье семьи смогут к весне. В микрорайоне строится коммерческая недвижимость — магазины, аптеки. По федеральной программе восстановления пострадавших от наводнения территорий в Берёзовой Роще осталось построить спорткомплекс и детскую поликлинику. Это надо сделать до 2024 года.

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В микрорайоне строится школа и детский сад.

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Школа на 1275 места должна открыться 1 сентября.

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Детский сад на 220 мест уже построен, открыться он дожен весной.

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Рядом со школой и садом построена и уже введена в эксплуатацию котельная, которая отапливает данные объекты. Мощности котельной хватит и для дальнейшего перспективного развития микрорайона Березовая роща.

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В микрорайоне Угольщиков построено шесть многоэтажек почти на 500 квартир, ожидается строительство ещё восьми домов.

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Новый детский сад в микрорайоне Угольщиков.

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В Тулуне открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Подобные объекты регионе по пальцам можно пересчитать. Теперь он есть в микрорайоне Угольщиков.

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Сразу 2 моста открыли в Тулунском районе через реку Сергенейка на автодороге Харантей — Аршан и через реку Инда на подъезде к посёлку Харантей. Оба моста были разрушены во время наводнения 2019 года, у деревянных сооружений подмыло опоры. Работы провели за счёт федеральных средств. В районе осталось восстановить 3 моста, всего в 2019 году большая вода повредила и разрушила 40 мостов.

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За последние годы Тулун преобразился, строятся новые микрорайоны, школы, детские сады, больницы, развивается коммунальное хозяйство, благоустраиваются места для отдыха и спорта.

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Нижнеудинску с большими стройками повезло меньше, к концу 2020 года город так и не был восстановлен, просто не хватило строителей. Помня неудачи Правительство региона объявило 2021-й год годом Нижнеудинска и работа здесь закипела.

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Защищать город от возможных наводнений будет дамба, её длина составляет 17 700 м., а высота 100-850 см.

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Завершается строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Старое здание серьезно пострадало из-за наводнения 2019 года. Помощь и реабилитацию за год здесь смогут получать до 500 ребят, попавших в трудную ситуацию.

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1 сентября откроет двери школа № 1 в Нижнеудинске. Строительство идёт в рамках областной госпрограммы «Развитие образования», учебное заведение рассчитано на 520 детей.

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В обновлённые классы в 2022 году вернутся ученики 11-й школы, там в 2021 начали капремонт.

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Новый хоккейный корт построен на стадионе «Локомотив». Совместный проект областного правительства и РЖД реализовали за полгода. Уже готов проект и есть положительное заключение госэкспертизы по 2 этапу работ на стадионе. Это обустройство беговой дорожки, поля с естественным газоном, монтаж трибун, модульных раздевалок.

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Осенью планируется сдать в эксплуатацию бассейн, сейчас его строительная готовность около 70%.

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В Нижнеудинске строится микрорайон Восточный.В высокой степени готовности здесь 22 индивидуальных жилых дома, 12 из них — для пострадавших от наводнения 2019 года.

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Рядом строится многоквартирный жилой комплекс. Сейчас возводится 4 дома для переселения людей из аварийного жилья, их должны сдать до конца года. А к 1 сентября надо завершить работы по дому на 25 квартир для медработников.

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Для постродавших в паводках ОАО «РЖД» построило в Нижнеудинске новый дом.

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Снабжать теплом новостройки будет новая котельная, её построили за 3 месяца. Стоимость — 95 миллионов рублей. Котельная сделана с перспективой, что микрорайон будет расти. При необходимости мощность будет наращиваться.

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В городе стоится новый водозабор.

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Пешеходный мост через реку Застрянку тоже был разрушен паводком, сейчас он восстановлен.

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Нижнеудинску нужны не только новые дома и соцобъекты, но и места отдыха. Проект благоустройства парка городского Дворца культуры и набережной реки Застрянки победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В парке предусмотрены лекторий, зоны отдыха, игровая территория для детей и различные спортивные площадки и многое другое.

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Один из детских садов, восстановленных после наводнения.

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Отличным подарком для нижнеудинцев стала новая лыжная база, которая подарена компанией «En+ Group».

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В Нижнеудинске в день города, 14 октября 2021 года, торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». Стадион восстановили после наводнения в 2019 году, сделали футбольное поле с искусственным покрытием. Рядом достраивается легкоатлетический манеж.

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Улица Ленина после реконструкции.

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Наряду с капитальным ремонтом дорог в городе начали реконструкцию водопроводной сети, она сильно изношена. Только в 2021 году на эти цели потратили более 300 миллионов рублей.

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В статье использованы фото из открытых источников.

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