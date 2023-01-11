Ишимский завод «АминоСиб» вытеснил с рынка около 5% китайского лизина
30 тыс. тонн лизина, 1 млн 600 тыс. декалитров спирта, 10,5 тонн глютена производит в год ишимский завод «АминоСиб». Основными потребителями являются заводы, которые производят корм для птиц и свиней, заводы по производству продуктов питания, фармацевтические, парфюмерные заводы.
По словам генерального директора агрохолдинга «Юбилейный» Сергея Мамонтова инвестиционный проект стоимостью 7 млрд рублей по глубокой переработке пшеницы реализовали в конце 2018 года. Открытие завода позволило вытеснить с рынка около 5% китайского лизина.
«Производство полностью энергонезависимо. Для всего завода вода добывается из подземных источников, смонтирован энергоцентр, который вырабатывает электричество и покрывает наши потребности. Все стоки отправляются на очистные сооружения и только после этого сливаются в водоём. На заводе используется современное технологическое оборудование, все процессы автоматизированы, что позволяет минимизировать затраты», — добавил Сергей Мамонтов.
Первый этап переработки зернового сырья — сушка, после чего пшеница отправляется в современную шестиэтажную мельницу на размол. Каждый этаж выделен под определенный технологический процесс. Сначала пшеница проходит чистку от мелких посторонних примесей, второй этап — размол на более мелкие фракции, после чего зерно поступает на сортировку и рассеивание. В специальном оборудовании установлены десятки сит, сквозь которые просеиваются продукты размола. Более крупные фракции отправляются на повторный размол, а готовые отруби и мука поступают на взвешивание и ждут отправки на следующий этап. Мука отправится на производство глютена и глюкозного сиропа главного компонента для лизина, а отруби — в кормовой цех. Глютен используется не только для производства корма для животных, но и в хлебопекарнях, кондитерской отрасли.
АминоСиб работает круглосуточно и ежедневно перерабатывает 280 тонн муки. На предприятии создано 280 рабочих мест, годовой оборот составляет 4,5 млрд рублей. Глютен и этиловый спирт на 500 млн рублей экспортируются в Турцию, США и страны Африки.
В планах у руководства реализовать новый инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке гороха.
«Годовая мощность составит 50 тысяч тонн желтого сухого гороха. Мы будем производить концентрированный белок гороха (изолят), клетчатку и модифицированный крахмал для целлюлозно-бумажной промышленности. Изолят и клетчатку используют для производства альтернативных продуктов питания», — отметил Сергей Мамонтов.
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11.01.2318:14:32
11.01.2319:55:34