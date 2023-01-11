© ruposters.ru

11 января в Москве открыт новый, третий по счёту участок магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» на юге столицы. Несмотря на внушительный объем работ, выполнены они были быстро — с февраля 2021 года по декабрь 2022-го.

Третий участок — это 7 километров построенных заново и реконструированных дорог, в том числе эстакада над Боровским шоссе, съезды, переходно-скоростные полосы, подземные пешеходные переходы. Позаботились дорожники и о комфорте проживающих рядом людей — на Боровском шоссе установлены специальные шумозащитные экраны общей протяженностью 788 м.

Строительство запущенного сегодня участка было окончено на год раньше запланированного срока. Одновременно завершается формирование единой транспортной связи Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы — сотни тысяч москвичей будут добираться до дома и работы значительно быстрее. Общая протяженность новых дорог в рамках трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» превышает 90 км.

Теперь строители займутся четвертым и пятым участками, которые объединят транспортно-пересадочный узел «Столбово», ул. Поляны и Варшавское шоссе (на карте серым пунктиром). Помимо дорог будут обустраиваться пешеходные переходы и сопутствующие инфраструктурные сооружения.

© ruposters.ru