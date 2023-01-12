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Информационные технологии

Группа НЛМК запустила беспроводную сеть связи 5G на основной производственной площадке

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, развернула беспроводную сеть связи 5G на площадке Новолипецкого металлургического комбината. Сеть позволяет повысить скорость и эффективность работы существующих цифровых решений, в перспективе она обеспечит взаимодействие единиц оборудования напрямую и повысит уровень автономности управления производственными процессами.

Новая сеть способна поддерживать до одного миллиона подключений на 1 км2 и обрабатывать данные со скоростью до 1 ГБ в секунду, что более чем в 100 раз быстрее возможностей сети 4G. Надежность и высокая скорость сигнала позволяют мгновенно собирать и анализировать данные, а значит — корректировать работу оборудования в режиме реального времени и автоматически.

5G-сеть развернута в сочетании с технологией EDGE computing — данные обрабатываются и хранятся не на удаленном сервере, а в непосредственной близости от источника — датчика или другого цифрового устройства, установленного на оборудовании. Это обеспечивает большую скорость и автономность работы цифровых сервисов.

Сеть пятого поколения на НЛМК работает в связке с собственной цифровой платформой компании — комплексом программного обеспечения, который сортирует массив данных о работе оборудования и делает их доступными пользователям. Это упрощает разработку и ввод в эксплуатацию новых цифровых продуктов.
Источник: https://nlmk.com/ru/media-center/pr...ovnoy-proizvodstvennoy-ploshchadke/

Липецк, НЛМК, 5G
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