Группа НЛМК запустила беспроводную сеть связи 5G на основной производственной площадке

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, развернула беспроводную сеть связи 5G на площадке Новолипецкого металлургического комбината. Сеть позволяет повысить скорость и эффективность работы существующих цифровых решений, в перспективе она обеспечит взаимодействие единиц оборудования напрямую и повысит уровень автономности управления производственными процессами.

Новая сеть способна поддерживать до одного миллиона подключений на 1 км2 и обрабатывать данные со скоростью до 1 ГБ в секунду, что более чем в 100 раз быстрее возможностей сети 4G. Надежность и высокая скорость сигнала позволяют мгновенно собирать и анализировать данные, а значит — корректировать работу оборудования в режиме реального времени и автоматически.

5G-сеть развернута в сочетании с технологией EDGE computing — данные обрабатываются и хранятся не на удаленном сервере, а в непосредственной близости от источника — датчика или другого цифрового устройства, установленного на оборудовании. Это обеспечивает большую скорость и автономность работы цифровых сервисов.

Сеть пятого поколения на НЛМК работает в связке с собственной цифровой платформой компании — комплексом программного обеспечения, который сортирует массив данных о работе оборудования и делает их доступными пользователям. Это упрощает разработку и ввод в эксплуатацию новых цифровых продуктов.