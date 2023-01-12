Петербургский завод «Ижора-Металл» создал новое производство стальных заготовок

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«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» организовал в Санкт-Петербурге новый производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и энергетической отрасли. Инвестиции в создание нового производства превысили 1 млрд рублей.

Предприятие закупило современное российское и зарубежное производственное оборудование, в том числе термические печи и гидравлический комплекс.

На новом участке изготавливаются стальные поковки — это металлические заготовки в различной геометрической конфигурации (валы, диски, кольца, трубы) из стали, титановых сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении — для турбин, валов, руля и в энергетической отрасли — для турбин, роторов, гидровалов, валов генераторов и ветрогенераторов.

При изготовлении изделий используется полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 100%. Мощность нового производства — 4 тысячи тонн прессовых поковок в год. Общие годовые мощности завода возросли до 16 тысяч тонн продукции.

«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» на новом участке создал 76 дополнительных рабочих мест.