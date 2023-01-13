В поселке Лайский Док Архангельской области открылся новый детский сад

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В поселке Лайский Док открылся новый детский сад. Появления дошкольного учреждения, получившего символичное для поселка название «Кораблик», местные жители ждали три года и с большой радостью привели сюда своих малышей. Прежний детский сад располагался в деревянном здании постройки 1963 года, которое ежегодно ремонтировалось. Но в июне 2019 года у здания выявили значительные дефекты, детсад признали аварийным и снесли. В период возведения нового дошкольного учреждения юные жители Лайского Дока посещали детский сад в деревне Рикасиха.

Новый детский сад, построенный в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», соответствует всем современным стандартам. Помимо помещений для групп, в учреждении есть музыкальный и спортивные залы, сенсорная комната, кладовые для инвентаря, медицинский и пищевой блоки, административные помещения, пост охраны и прачечная. Общая стоимость работ по строительству составила 109,1 млн рублей.

Как рассказала Людмила Зеновская, директор Приморской средней школы, филиалом которой является детский сад, при создании проекта дошкольного учреждения учитывались все нюансы — от цвета мебели и стен в группах до развивающих игр и спецодежды для персонала. Для развития у детей пространственного мышления приобретены разнообразные конструкторы, а для вовлечения воспитанников в занятия спортом — велосипеды, беговелы и лыжи.

Территория вокруг учреждения также благоустроена, на ней установлены современные игровые комплексы, информирует пресс-служба правительства Архангельской области.

© dvinanews.ru

© dvinanews.ru

© dvinanews.ru

https://arh.mk....etskiy-sad.html