На Соловках открыт реконструированный аэропорт
В рамках реконструкции старое здание было демонтировано, вместо него возведено новое одноэтажное сооружение площадью 283,3 м². Работы включали монтаж деревянного каркаса, облицовку фасада с применением теплоизоляционных материалов, установку деревянных ферм кровли, монтаж фальцевой кровли, обустройство перекрытий, возведение крылец и устройство плиты пола.
Специалисты подрядной организации установили системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, а также выполнили облицовку наружных стен, замену кровельного покрытия, установили внутреннее и наружное освещение.
Ранее была завершена масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы протяженностью 1,5 километра.
В обновлённом аэровокзале предусмотрены залы ожидания, служебные помещения, а также санитарно-гигиенические комнаты. Помещения оснащены современной мебелью, необходимым инвентарем и оборудованием. Обеспечена доступность маломобильных групп населения.
Новый терминал украшают буквы с подсветкой «Соловецкие острова».
Также в рамках подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках ведется масштабная реконструкция социальных объектов и модернизация инфраструктуры.
