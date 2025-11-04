MAX
На Соловках открыт реконструированный аэропорт

© dvinanews.ru

В рамках реконструкции старое здание было демонтировано, вместо него возведено новое одноэтажное сооружение площадью 283,3 м². Работы включали монтаж деревянного каркаса, облицовку фасада с применением теплоизоляционных материалов, установку деревянных ферм кровли, монтаж фальцевой кровли, обустройство перекрытий, возведение крылец и устройство плиты пола.

Специалисты подрядной организации установили системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, а также выполнили облицовку наружных стен, замену кровельного покрытия, установили внутреннее и наружное освещение.

Ранее была завершена масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы протяженностью 1,5 километра.

В обновлённом аэровокзале предусмотрены залы ожидания, служебные помещения, а также санитарно-гигиенические комнаты. Помещения оснащены современной мебелью, необходимым инвентарем и оборудованием. Обеспечена доступность маломобильных групп населения.

Новый терминал украшают буквы с подсветкой «Соловецкие острова».

Также в рамках подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках ведется масштабная реконструкция социальных объектов и модернизация инфраструктуры.

© dvinanews.ru

Источник: dvinanews.ru

