В Москве усовершенствовали электробусы и трамваи

В 2022 году столичный парк наземного общественного транспорта пополнился новыми электробусами и трамваями российского производства.

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Электробусы

В 2022 году в Москву начали поставлять электробусы, которые способны проезжать до 90 км на одном заряде батареи. Прежние модели без подзарядки едут не дальше 50 км.

Номер маршрута на переднем указателе стал крупнее и ярче. В салоне установили дополнительный валидатор и заменили напольное покрытие на более износостойкое. Усовершенствовали систему отопления: салоны оборудовали электрическими отопителями, которые обеспечивают оптимальную и комфортную температуру в любое время года.

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Модернизирована система освещения: теперь до 14:00 лампы излучают холодный свет, а после переключаются на теплый, создающий более уютную атмосферу в салоне. Электробусы оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

В 2022 году 22 новых электробуса начали перевозить пассажиров, еще 33 машины с улучшенными характеристиками были приняты в конце года. Кроме того, открылся самый большой в Европе и первый в России электробусный парк «Красная Пахра».

Также установили 34 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Еще около 200 появится в 2023 году.

Электробусы — самый быстроразвивающийся городской транспорт Москвы. Они следуют по 79 маршрутам. Замена одного дизельного автобуса на современный электробус позволяет снизить выброс углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.

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Трамваи

В новых трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» более современный и комфортный салон. Вагоны оборудованы креплениями для велосипедов, а двери оснащены специальной подсветкой, предупреждающей об окончании посадки. Внутри установлены мультимедийные экраны, есть места для инвалидных и детских колясок, а также разъемы для зарядки гаджетов во время поездки.

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В 2022 году завод-изготовитель поставил в столицу 43 трехсекционных трамвая «Витязь-Москва». В каждом — по 70 сидячих мест. Одновременно один такой трамвай может перевезти до 260 человек.

За последние 10 лет трамвайный парк обновлен на 95%, до конца 2023 года обновят его на 100%. Уже сейчас в Краснопресненском депо обновлен весь подвижной состав. Также трамваев предыдущих поколений не осталось в депо имени Баумана, депо имени Русакова и Октябрьском депо.

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