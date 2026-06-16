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3 дня назад 608
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Ivan_82 Транспорт, спецтехника и логистика

Москва полностью обновила трамвайный парк

С 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных «Витязей-Москва» и 140 односекционных вагонов «Львенок-Москва». Таким образом, комфорт поездок обеспечен для пассажиров всех 36 маршрутов трамваев Москвы.

Новые модели — полностью отечественные, производство было организовано в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

© www.sobyanin.ru

Низкий уровень пола позволяет заходить в салон пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. Внутри обустроены площадки для детских колясок и велосипедов.

Вагоны оборудованы системой климат-контроля, а также разъемами для зарядки гаджетов. Медиаэкраны не только сообщают о маршруте, но и транслируют актуальные городские новости.

Новый транспорт стал вместительнее: «Витязь-Москва» перевозит 170 пассажиров, а «Львенок-Москва» — 110.

© www.sobyanin.ru

Все «Львята» и часть «Витязей» — всего 120 трамваев оснащены автономным ходом и способны проехать более 4 км без контактной сети.

Обновление парка завершено. Но модернизация трамвайного движения продолжается. С каждым годом все больше вагонов будет оснащаться системами автономного хода, что откроет путь к строительству новых линий в разных районах Москвы.

© www.sobyanin.ru

А самое главное — это внедрение беспилотных технологий. Первые четыре беспилотных трамвая уже работают на улицах Москвы. Часть — в тестовом режиме, а часть возят пассажиров от «Щукинской» до района Строгино. До конца года число беспилотных вырастет до 15, а к 2030 году беспилотными станут примерно две трети столичного трамвайного парка.

© www.sobyanin.ru

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Источник: www.sobyanin.ru

Комментарии 5

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  • 9
    Нет аватара DimaY16.06.26 21:29:14

    Тем кто скажет, что только Москва. Был вчера Екатеринбурге. При том, что старые трамваи еще есть, но новые тоже радуют глаз. Ничуть не хуже московских.

    #1317840
    • Нет аватара alexm19.06.26 11:50:20
      "Витязь-Москва"


      Не не московские, а:
      ООО «ПК «Транспортные системы», производственные площадки которой находятся в Твери и Санкт-Петербурге.История компании берет своё начало в 2013 году, когда один из учредителей ТД УКВЗ, выйдя из состава участников фирмы, выкупил у вышеуказанного общества конструкторскую документацию на тележку 100% низкопольного трамвая (71-625) и пригласил во вновь созданную организацию ООО «ПК «Транспортные системы» главного конструктора Усть-Катавского вагоностроительного завода.
      Кстати про беспилотники, не знаете ПДД про них уже выпустили или…

      #1317981
      • Нет аватара DimaY19.06.26 12:00:45

        «Московские», я имел ввиду трамваи, которые эксплуатируются в Москве. Я не знаю где делают трамваи, которые ездят по Москве и новые в Екатеринбурге, но на вид в Екатеринбурге очень красивые трамваи, трехсекционные видел на пр. Ленина.

        #1317982
  • Badassgoliath Badassgoliath17.06.26 07:16:48

    В Саратове наконец-то добрались до трамвайных линий. Именно самих путей, не только трамваев. Не первый год по городу меняют пути, в чём они очень нуждались ещё с советских времён. Начали «с края», этим летом добрались и до центра. Меняют не только рельсы, но и подстанции, и несущие опоры. Можно сказать, чуть ли не строят заново.

    #1317845
    • Нет аватара alexm19.06.26 12:00:48
      Все «Львята» и часть «Витязей»


      "Витязь-М"
      Эксплуатируется в следующих городах:
      Москва. В столице используются модификации «Витязь-Москва» и «Витязь-М».
      Санкт-Петербург.
      Краснодар.
      Самара.
      "Львёнок"
      Эксплуатируется в следующих городах:
      Москва. В столице используются односекционные трамваи «Львёнок-Москва», в том числе с системой автономного хода.
      Санкт-Петербург.
      Ижевск.
      Улан-Удэ.
      Пермь.
      Ульяновск.
      Красноярск.
      Череповец.
      Тула.
      Курск.
      Екатеринбург (на межмуниципальном маршруте до Верхней Пышмы).

      #1317983