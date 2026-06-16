С 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных «Витязей-Москва» и 140 односекционных вагонов «Львенок-Москва». Таким образом, комфорт поездок обеспечен для пассажиров всех 36 маршрутов трамваев Москвы.

Новые модели — полностью отечественные, производство было организовано в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

Низкий уровень пола позволяет заходить в салон пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. Внутри обустроены площадки для детских колясок и велосипедов.

Вагоны оборудованы системой климат-контроля, а также разъемами для зарядки гаджетов. Медиаэкраны не только сообщают о маршруте, но и транслируют актуальные городские новости.

Новый транспорт стал вместительнее: «Витязь-Москва» перевозит 170 пассажиров, а «Львенок-Москва» — 110.

Все «Львята» и часть «Витязей» — всего 120 трамваев оснащены автономным ходом и способны проехать более 4 км без контактной сети.

Обновление парка завершено. Но модернизация трамвайного движения продолжается. С каждым годом все больше вагонов будет оснащаться системами автономного хода, что откроет путь к строительству новых линий в разных районах Москвы.

А самое главное — это внедрение беспилотных технологий. Первые четыре беспилотных трамвая уже работают на улицах Москвы. Часть — в тестовом режиме, а часть возят пассажиров от «Щукинской» до района Строгино. До конца года число беспилотных вырастет до 15, а к 2030 году беспилотными станут примерно две трети столичного трамвайного парка.