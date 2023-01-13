На птицефабрике в Костромской области построен новый комплекс по выращиванию цыплят

© gtrk-kostroma.ru

Новый комплекс галичской птицефабрики состоит из четырёх цехов. Каждый из них рассчитан на 131,5 тыс. голов. Три из них уже запустили в работу. Комплекс выстроен с учетом современных ветеринарных стандартов.

Четвёртый корпус пока пуст. Строительство и монтаж оборудования здесь закончили совсем недавно. Но уже весной сюда заселят 130 тысяч цыплят. Присматривать за ними будут всего три сотрудника галичской птицефабрики, раньше — требовалось не меньше 8 птичниц.

Инвестиции в проект составили около 850 млн рублей.

© gtrk-kostroma.ru

Помимо автоматических поилок и кормушек, в помещении была сделана и специальная система обогрева. Чтобы жильцы нижних ярусов, чувствовали себя так же комфортно, как и верхних этажей. Ведь по словам сотрудников предприятия, разница даже в градус может повлиять на дальнейшее развитие несушки. За растущим поголовьем приходится следить как за детьми.

Но самые главные итоги еще впереди. Сейчас на галичской птицефабрике приступили к модернизации старого производства. Вместе с новым комплексом это позволит увеличить поголовье кур-несушек и выпуск яиц — в два раза.

Василий Комиссаров, генеральный директор АО «Галичское» по птицеводству: «В рейтинге птицефабрик из 196 птицефабрик яичного направления, по объемам производства яйца, мы занимаем 25 место. И мы поставили перед собой задачу, войти в 15 крупнейших производителей яйца в России».

Что касается продовольственной безопасности Костромской области, то куриным яйцом мы обеспечиваем себя более чем на 300%. Излишки сегодня приобретают крупные торговые сети и везут практически по всей стране.

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