В Нижегородской области завершилась реконструкция М-7 «Волга» в Кстовском районе

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Более восьми километров автодороги переведено в четырехполосное исполнение, построены двухуровневая развязка, мост и разворотная петля

М-7 «Волга» на участке с 465-го по 473-ий км теперь соответствует технической I-Б категории и способен пропускать порядка 100 тысяч автомобилей в сутки. Масштабные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовали в августе 2020 года и завершились согласно планам в конце 2023 года.

© mnn.rosavtodor.gov.ru

За это время специалисты полностью переустроили дорожную одежду и расширили до четырех полос движения более шести километров действующей автодороги. Возле Работок построен новый двухкилометровый отрезок вместе с мостом через Алферовку. Для устройства нового основания использовано свыше 1 млн. м³ инертных материалов. Дорожное покрытие выполнено из специальной износостойкой асфальтобетонной смеси, предназначенной для автодорог с высокой интенсивностью движения. На всем протяжении участка дорожники укрепили откосов и спланировали обочины. Для пропуска воды под дорогой и её отвода с проезжей части построено 16 водопропускных труб, а также 2,2 км водоотводных кюветов и лотков.

Для повышения безопасности уровня движения установлено разделительное и боковое барьерное ограждение. Общая протяженность защитных конструкций со светоотражающими элементами — 25 километров. Они предотвращают выезд на встречные полосы движения и съезд с дороги, что позволяет снизить риск ДТП с тяжелыми последствиями. На всем протяжении участка нанесена разметка из термопластика, установлено 300 новых дорожных знаков.

На 473-ем км М-7 «Волга» возле Малиновки на соединении с важной региональной дорогой Работки — Порецкое возведена двухуровневая развязка со 105-метровым путепроводом. Благодаря ей обеспечен высокий уровень безопасности в условиях постоянно растущей интенсивности транспортного потока. Съезды на федеральную трассу и переходно-скоростные полосы позволили организовать бесконфликтное движение во всех направлениях. Развернуться в любую строну также позволяет обустроенная на 468-м км одноуровневая развязка. Кроме того, рядом с разворотной петлей построены две площадки для отдыха для 60 автомобилей.

Модернизированный участок автодороги оборудован сплошным электроосвещением, которое обеспечивает комфортное передвижение в темное время суток. Смонтировано 29 км линий электропередач и 610 энергоэффективных светодиодных фонарей на современных металлических опорах. Возле расположенных рядом с дорогой населенных пунктов появились шумозащитные экраны, защищающие жителей от акустического воздействия. Участок оснащен элементами интеллектуальной транспортной системы. Здесь установлены метеостанция, датчики интенсивности движения, видеокамеры. Два табло переменной информации сообщают водителям о дорожной обстановке.

© mnn.rosavtodor.gov.ru