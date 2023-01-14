В Олёкминском районе Якутии открыли Мухтинское газоконденсатное месторождение

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В Олёкминском районе Якутии открыли крупное газоконденсатное месторождение.

Участок был открыт при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Компания оценивает извлекаемые запасы нового месторождения в 34,8 млрд куб. м.

Новый участок расположен вблизи магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода ВСТО, что позволит нарастить потенциал участка и предприятия.

В 2022 году Минприроды России изменило стратегию геологоразведочных работ на углеводородное сырьё. Переориентация российских нефтяных и газовых компаний на новые восточные рынки сбыта должна привести:

к активизации ГРР во всей Восточной Сибири и на шельфе Охотского моря,

к росту инвестиций в развитие минерально-сырьевых центров, которые близки к рынкам реализации углеводородного сырья.

По данным Минприроды России общие затраты компаний на ГРР на территории Восточной Сибири и континентальном шельфе дальневосточных морей составили в 2022 г. более 43 млрд руб.

Принято решение, что по всей Якутии пройдут ГРР-партии и сделаем всё, чтобы понять потенциал добычи углеводородов, особенно газа. Чтобы не одна, а больше ниток газопроводов пошли в восточном направлении. Это гарантированные доходы нашей страны, гарантированный сбыт крупному партнёру.