Единственная на Южном Урале сельская гимназия открылась после капитального ремонта

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Единственная в Челябинской области сельская гимназия им. Карла Орфа открылась после капитального ремонта и приняла первых учеников. Отремонтировано здание в рамках федеральной программы по модернизация школьных систем образования. Гимназия в селе Варна работает с февраля 1992 года, в 1994 году образовательное учреждение переехало в новое здание. С тех пор в учреждении проводили только косметические ремонты.

Благодаря взаимодействию с градообразующим предприятием — АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу РМК), удалось своевременно разработать и согласовать проектно-сметную документацию и подать заявку в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования». Слаженная командная работа всех, кто отвечал за этапы оформления заявки, позволила учебному заведению получить федеральное финансирование на проведение капремонта.

Масштабный ремонт общей стоимостью порядка 104 миллиона рублей начался в июле 2022 года, из федерального бюджета на реконструкцию было направлено 54 904 700 рублей, из областного — 32 632 800, местному бюджету ремонт здания обошелся в 16 863 000 рублей. Работы продолжались 9 месяцев, и 2023 год стартовал для гимназистов с торжественного пуска объекта в эксплуатацию.

Гимназия в поселке Варна совмещает в себе также детский сад, центр дополнительного образования «Варна», кроме того, здесь же функционирует пункт проведения Основного государственного экзамена. В образовательном учреждении работает 43 педагога, обучается 580 учащихся, 42 воспитанников детского сада «Солнышко». 780 сельских детишек посещают занятия в ЦДО «Варна».

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© minobr74.ru

© minobr74.ru

© minobr74.ru

© minobr74.ru

© minobr74.ru

© minobr74.ru

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