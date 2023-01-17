ПАО «Россети» аттестовало термостойкие трубы ЭЛЕКТРОПАЙП Группы ПОЛИПЛАСТИК

Группа ПОЛИПЛАСТИК завершила аттестацию своих электротехнических полимерных труб серии ЭЛЕКТРОПАЙП и получила положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на применение данных защитных термостойких труб на всех объектах оператора электрических сетей.

Испытания труб ЭЛЕКТРОПАЙП © www.polyplastic.ru

Компания приступила к процессу аттестации труб серии ЭЛЕКТРОПАЙП сразу после введения в действие Технических требований ПАО «Россети». В перечень оборудования, подлежащего обязательной проверке качества, были включены полимерные трубы для защиты кабелей.

Образцы труб Группы ПОЛИПЛАСТИК одними из первых прошли длительные испытания в центре ОАО «ВНИИКП» по уникальной, не имеющей аналогов в мире методике, моделирующей реальные условия эксплуатации защитных труб и позволяющей оценить влияние повышенных температур в сочетании с механической нагрузкой.

© www.polyplastic.ru

В результате в конце 2022 года защитные термостойкие трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС, в том числе с функцией ОПМ и с защитным слоем, и трубы ЭЛЕКТРОПАЙП АМПЕРА РС, изготавливаемые по ТУ 22.21.21-070-73011750-2020 изм. 1, прошли все этапы аттестации ПАО «Россети». Это подтверждает полученное положительное заключение аттестационной комиссии. В документе указано, что защитные термостойкие трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП соответствуют техническим требованиям и рекомендуются к применению на объектах дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Россети».

В ПАО «Россети» были созданы все условия для возможности подтверждения качества продукции каждым заинтересованным производителем. Для труб, не соответствующих требованиям нормативной документации и не прошедших весь спектр испытаний, в том числе, ресурсных, есть основания признать их фальсификатом и отказать в применении на объектах ПАО «Россети».