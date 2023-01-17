Завод по производству вакцин для животных построили в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод, на котором будут выпускать несколько видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных.

Предприятие спроектировано и построено с учетом современного международного стандарта для фармацевтических производств. Трудоустроиться туда смогут около 200 высококвалифицированных специалистов.

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Полноценный запуск запланирован на второй квартал 2023 года. Мощности предприятия позволят выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин в год, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии.

Компания «Ветбиохим» специализируется на выпуске иммунопрофилактических лекарственных препаратов, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. Сейчас она производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки иммуноглобулина, а также 60 видов систем для диагностики заболеваний.