Добавить статью
Лого Сделано у нас
Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

Завод по производству вакцин для животных построили в ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод, на котором будут выпускать несколько видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных.

Предприятие спроектировано и построено с учетом современного международного стандарта для фармацевтических производств. Трудоустроиться туда смогут около 200 высококвалифицированных специалистов.

 © www.mos.ru

Полноценный запуск запланирован на второй квартал 2023 года. Мощности предприятия позволят выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин в год, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии.

Компания «Ветбиохим» специализируется на выпуске иммунопрофилактических лекарственных препаратов, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. Сейчас она производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки иммуноглобулина, а также 60 видов систем для диагностики заболеваний.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/117911073/

ОЭЗ, Москва, импортозамещение, ветеринария, новое производство, завод, ОЭЗ Технополис Москва, вакцина,
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,