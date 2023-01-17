Завод по производству вакцин для животных построили в ОЭЗ «Технополис Москва»
На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод, на котором будут выпускать несколько видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных.
Предприятие спроектировано и построено с учетом современного международного стандарта для фармацевтических производств. Трудоустроиться туда смогут около 200 высококвалифицированных специалистов.
Полноценный запуск запланирован на второй квартал 2023 года. Мощности предприятия позволят выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин в год, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии.
Компания «Ветбиохим» специализируется на выпуске иммунопрофилактических лекарственных препаратов, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. Сейчас она производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки иммуноглобулина, а также 60 видов систем для диагностики заболеваний.
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